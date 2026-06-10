Ştirea zilei

FOTO | Pompierii militari din Aiud au salvat un pui de pisică ce căzuse în scurgerea unei case, la 2 metri adâncime

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

ALBA FEST 2026

Pompierii militari din Aiud au salvat un pui de pisică ce căzuse în scurgerea unei case, la 2 metri adâncime

Pompierii militari din Aiud au salvat un pui de pisică ce căzuse în scurgerea unei case, 2 metri adâncime.

„Între viață și moarte, la doi metri adâncime. O salvare contracronometru în municipiul Aiud

„Nu contează cât de mic ești, contează că ești o viață!” – acesta este sloganul colegilor noștri.

Ieri, liniștea unei familii din Aiud s-a transformat într-o intervenție contracronometru când au realizat că puiul lor de pisică a căzut în scurgerea casei. Era blocat la 2 metri adâncime, în întuneric complet, fără nicio șansă de a ieși singur.

Au urmat 3 ore de tensiune maximă. Trei ore în care pompierii militari ai Secției Aiud au demonstrat ce înseamnă răbdarea și devotamentul. Nu a fost o misiune ușoară. A fost nevoie de decizii rapide, totul sub presiunea timpului și a fragilității micii victime.

​Finalul? Cel pe care îl așteptam cu toții. Puiul a fost scos la lumină, teafăr și nevătămat, și predat proprietarilor.

​Aceasta nu este doar o poveste despre o pisică salvată. Este o poveste despre empatie, despre profesioniști care nu lasă pe nimeni în urmă și despre comunitatea în care încă ne pasă de cel vulnerabil.

Felicitări, dragi colegi”, a transmis ISU Alba în după amiaza zilei de miercuri, 10 iunie 2026.

foto: ISU Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Peste 13.500 de euro „injectați” de Primăria Alba Iulia în parcometrele alimentate cu panouri fotovoltaice din municipiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

10 iunie 2026

De

Peste 13.500 de euro „injectați” de Primăria Alba Iulia în parcometrele alimentate cu panouri fotovoltaice din municipiu Primăria Alba Iulia a atribuit direct, marți, 9 iunie 2026 un contract în valoare de 68.476 de lei (echivalentul a 13.515,44 de euro), fără TVA, pentru achiziția de piese de schimb destinate parcometrelor din oraș. Potrivit datelor din […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a cerut bani pentru operația nepotului. Poliția, în alertă

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

10 iunie 2026

De

Vârstnic de 88 de ani, din Alba Iulia înșelat cu 40.000 de lei prin Metoda „Accidentul”: Un fals medic i-a cerut bani pentru operația nepotului. Poliția, în alertă Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, miercuri, 10 iunie 2026, de către un bărbat, în vârstă de 88 de ani, din Alba Iulia, cu privire la […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

TRAGEDIE într-un sat din Alba: Vârstnică de 79 de ani, găsită SPÂNZURATĂ de un stâlp de curent. Incidentul, semnalat la 112 de o vecină

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

10 iunie 2026

De

TRAGEDIE într-un sat din Alba: Vârstnică de 79 de ani, găsită SPÂNZURATĂ de un stâlp de curent. Incidentul, semnalat la 112 de o vecină O vârstnică de 79 de ani a fost găsită spânzurată de un stâlp de curent, într-un sat din județul Alba. Incidentul a fost semnalat la 112 de o vecină a femeii. […]

Citește mai mult