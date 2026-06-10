FOTO | Pompierii militari din Aiud au salvat un pui de pisică ce căzuse în scurgerea unei case, la 2 metri adâncime

Pompierii militari din Aiud au salvat un pui de pisică ce căzuse în scurgerea unei case, la 2 metri adâncime

Pompierii militari din Aiud au salvat un pui de pisică ce căzuse în scurgerea unei case, 2 metri adâncime.

„Între viață și moarte, la doi metri adâncime. O salvare contracronometru în municipiul Aiud

„Nu contează cât de mic ești, contează că ești o viață!” – acesta este sloganul colegilor noștri.

Ieri, liniștea unei familii din Aiud s-a transformat într-o intervenție contracronometru când au realizat că puiul lor de pisică a căzut în scurgerea casei. Era blocat la 2 metri adâncime, în întuneric complet, fără nicio șansă de a ieși singur.

Au urmat 3 ore de tensiune maximă. Trei ore în care pompierii militari ai Secției Aiud au demonstrat ce înseamnă răbdarea și devotamentul. Nu a fost o misiune ușoară. A fost nevoie de decizii rapide, totul sub presiunea timpului și a fragilității micii victime.

​Finalul? Cel pe care îl așteptam cu toții. Puiul a fost scos la lumină, teafăr și nevătămat, și predat proprietarilor.

​Aceasta nu este doar o poveste despre o pisică salvată. Este o poveste despre empatie, despre profesioniști care nu lasă pe nimeni în urmă și despre comunitatea în care încă ne pasă de cel vulnerabil.

Felicitări, dragi colegi”, a transmis ISU Alba în după amiaza zilei de miercuri, 10 iunie 2026.

foto: ISU Alba

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