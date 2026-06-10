Premierul desemnat Eugen Tomac: ,,Unde există neclarități, nemulțumiri, sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat miercuri, 10 iunie 2026 că este dispus să facă compromisurile necesare pentru asigurarea stabilității și predictibilității României. Acesta a precizat că, acolo unde există nemulțumiri legate de anumite propuneri de miniștri, este pregătit să poarte discuții cu partidele pentru identificarea unor variante care să beneficieze de susținere largă.

,,Am revenit astăzi, am avut o discuție foarte bună la grupul minorităților naționale, înțeleg foarte bine așteptările pe care le au. Mă bucur că deputații și senatorii români conștientizează tot mai mult gravitatea situației în care se află țara. Le-am prezentat și lista de miniștri pe care îi propun și, evident, că voi continua și astăzi și mâine și în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că îmi doresc să deblocăm această situație tensionată și extrem de complicată în care se află țara. Sunt pregătit să găsim un compromis, subliniez, un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate și o perspectivă clară în ceea ce privește viitorul imediat”, a afirmat Tomac, după o nouă întâlnire cu deputații minorităților naționale.

El a spus că își dorește ca Guvernul să fie format din specialiști, oameni cu experiență, care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-a propus.

,,Dar, acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea. Eu discut cu lideri politici în fiecare zi și evident că, prin acest mesaj pe care îl transmit, îi asigur pe toți liderii politici de toată buna mea credință și de disponibilitatea de a discuta fiecare membru propus pentru viitorul Guvern, astfel încât să nu existe niciun fel de răstălmăcire a bunelor intenții”, a adăugat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a precizat că este în contact cu toate partidele și își exprimă disponibilitatea de a discuta fiecare aspect:

,,Din punctul meu de vedere, pentru a reuși să eliminăm orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un Guvern cu puteri depline pentru a continua să gestionăm urgențele pe care le are această țară”, a transmis Tomac.

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