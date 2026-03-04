Cupa României, optimile de finală, primele meciuri din 2026 în fotbalul amator din Alba | Confruntări interesante, vezi programul meciurilor
Cupa României, optimile de finală, primele meciuri din 2026 în fotbalul amator din Alba | Confruntări interesante, vezi programul meciurilor din weeeknd
În weekend este debutul sezonului în fotbalul amator din Alba, cu optimile de finală ale Cupei României, faza județeană.
Primul meci va fi, în nocturnă, vineri, la Zlatna, iar ultimul din această fază, tot la lumina reflectoarelor, la Micești. Cele mai interesante confruntări se anunță cele de la Zlatna, Cergău și Oiejdea.
Programul optimilor de finală este următorul:
*vineri, 6 martie, ora 19.00: CS Zlatna – CS Ocna Mureș;
*sâmbătă, 7 martie, ora 15.00: Nicolae Linca Cergău – Viitorul Sântimbru;
ora 16.00: ACS Oiejdea – Industria Galda de Jos, VCS Vințu de Jos – Performanța Ighiu, Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Viitorul Vama Seacă (oaspeții se vor prezenta, chiar dacă s-au retras din SuperLiga Alba), Sportul Câmpeni – Inter Unirea, Academia Șona – Spicul Daia Română;
ora 18.00: AFC Micești – Fortuna Lunca Mureșului
În optimile de finală ale Cupei României s-au calificat 3 echipe din Liga 4 (VCG Vințu de Jos, Academia Șona și Nicolae Linca Cergău, ocupantele podiumului), cărora li se alătură cele 13 formații din SuperLiga AJF. Tragerea la sorți pentru sferturile de finală vor avea loc luni, 9 martie, ora 15.00 la sediul AJF. Sferturile sunt programate în 14 martie (în cazul în care vor fi calificate și echipe din Liga 4, jocurile acestora vor fi miercuri, 1 aprilie), iar semifinalele în 11 aprilie.
