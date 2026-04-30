Actualitate

Cumulul pensie specială-salariu la stat va fi INTERZIS: Care sunt excepțiile admise. Decizie de ultimă oră a Guvernului

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

De

Proiectul de lege privind cumulul pensie specială-salariu la stat a fost adoptat joi, 30 aprilie 2026 de Executiv, într-o ședință extraordinară.

La sfârșitul lunii martie 2026, premierul Ilie Bolojan afirma, în cadrul unei intervenții televizate, că proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu la stat este finalizat și că aștepta avizul Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile.

La momentul respectiv, premierul a adăugat că efectul acestei legi ar trebui să fie ca „ori cei care cumulează pensia şi salariul să renunţe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunţe la locul de muncă de la stat”.

Măsura se va aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul la stat mai rămâne permis doar până la finalul anului 2026.

Vor putea să încaseze în continuare însă pensia de serviciu întreagă militarii și polițiștii din sistemul superior militar și juridic, adică doar cei care lucrează la Academia Militară și la Academia de Poliție.

Sunt exceptate persoanele alese în funcțiile publice și persoanele numite în instituțiile sau autoritățile publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a camerelor reunite ale Parlamentului. Acestea pot cumula pensia cu salariu pe durata exercitării mandatului.

Printre acești funcționari se numără: judecătorii Curții Constituționale (CCR), Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), membrii Curții Constituționale (CCR), Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), membrii Curții de Conturi, conducerea Consiliului Concurenței, membrii Consiliului Legislativ, membri ai Autorității Electorale Permanente (AEP), membrii consiliilor de administrație sau ai conducerilor unor autorități autonome.

Proiectul de lege va fi trimis spre aprobare în procedură de urgență în Parlament, a anunțat, la finalul ședinței de Guvern de joi, 30 aprilie 2026, premierul Ilie Bolojan.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

