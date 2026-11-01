Când sunt Moșii de toamnă în 2026: Zi rânduită pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru Sâmbăta Morților
Când sunt Moșii de toamnă în 2026: Zi rânduită pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru Sâmbăta Morților
Moșii de toamnă în 2026 sunt prăznuiți sâmbătă, 7 noiembrie, fiind o zi rânduită pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Sărbătoarea face parte din calendarul zilelor dedicate celor adormiți și ocupă un loc important în viața religioasă și în tradiția românească.
De această zi sunt legate numeroase tradiții și obiceiuri, de la rânduielile bisericești până la practicile transmise din vechime, care diferă de la o regiune la alta.
Când sunt Moșii de toamnă 2026
În 2026, Moșii de toamnă, cunoscuți în tradiția ortodoxă și sub denumirea de Sâmbăta Morților, sunt prăznuiți sâmbătă, 7 noiembrie, una dintre zilele rânduite în calendarul ortodox pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Data este stabilită anual în funcție de calendarul bisericesc, astfel că momentul acestei pomeniri diferă de la un an la altul.
Denumirea de „Moși” îi evocă pe strămoși și, într-un sens mai larg, pe toți cei trecuți la cele veșnice – părinți, rude sau membri ai comunității. Prin rugăciunile și slujbele săvârșite cu acest prilej este păstrată legătura spirituală dintre generații, iar memoria celor adormiți este cinstită de familie și de credincioși.
În tradiția ortodoxă, sâmbăta este consacrată în mod obișnuit pomenirii morților. Semnificația liturgică a acestei zile este legată de șederea cu trupul în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos și de coborârea Sa la iad, înaintea Învierii. Pomenirea celor adormiți are loc în mai multe momente ale anului bisericesc.
Biserica a rânduit mai multe zile de pomenire colectivă, iar printre acestea se numără Moșii de primăvară, Moșii de vară, înainte de Rusalii, cei de toamnă, în luna noiembrie, și Moșii de iarnă, înaintea Postului Mare.
Ce alimente se împart de Sâmbăta Morților
De Sâmbăta Morților, credincioșii pregătesc alimente pe care le oferă în memoria celor trecuți la cele veșnice. Conținutul pachetelor diferă în funcție de tradițiile locale și de obiceiurile fiecărei familii, întrucât nu există o listă obligatorie de produse. Coliva ocupă un loc central în cadrul pomenirii. Preparată din grâu fiert, îndulcit cu zahăr sau miere, aceasta este considerată un simbol al învierii și al vieții veșnice.
Credincioșii o aduc la biserică pentru a fi binecuvântată în timpul slujbei, după care o împart celor prezenți. Printre darurile oferite se mai pot afla colaci, pâine, vin și diferite feluri de mâncare pregătite în casă. În funcție de specificul zonei, pachetele pot conține fructe de sezon, precum struguri, pere ori nuci, dar și plăcintă cu dovleac sau alte deserturi.
În anumite regiuni se păstrează obiceiul de a adăuga un bănuț, asociat în credința populară cu belșugul. Practica nu face însă parte din rânduiala bisericească și nu este obligatorie. Esențiale sunt rugăciunea pentru cei adormiți și actul de milostenie săvârșit în numele lor.
Moșii de toamnă 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri
Moșii de toamnă sunt marcați prin rugăciune, slujbe de pomenire și acte de milostenie. Credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și la parastas, aduc pomelnice cu numele celor adormiți sau alte daruri care urmează să fie binecuvântate și împărțite. În numeroase zone ale țării se păstrează și obiceiul îngrijirii mormintelor.
Oamenii curăță locurile de veci, duc flori și aprind lumânări în memoria persoanelor apropiate. Aceste gesturi exprimă respectul față de cei dispăruți și mențin vie amintirea lor în cadrul familiei. Pomenirea poate fi urmată de o masă la care participă rude, vecini sau alte persoane apropiate. Totodată, alimentele și diferite daruri sunt oferite celor aflați în nevoie, ca formă de milostenie săvârșită în numele celui decedat.
Obiceiurile diferă de la o regiune la alta, însă rugăciunea și ajutorarea aproapelui rămân elementele centrale ale acestei zile. Unele credințe populare recomandă evitarea muncilor grele în gospodărie ori pe câmp, pentru ca timpul să fie dedicat participării la slujbă și cinstirii celor adormiți. Astfel de practici țin însă de tradiția locală și nu reprezintă interdicții stabilite de biserică.
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