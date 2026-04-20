Curier Județean

Cum văd liderii din Alba ai partenerilor din coaliție retragerea de către PSD a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Partidul Social Democrat a decis, în după amiaza zilei de luni, 20 aprilie 2026 retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Reporterii publicației Ziarul Unirea au discutat cu liderii din Alba ai partenerilor din coaliția guvernamentală ai PSD despre felul în care percep punctual decizia social-democraților și per ansamblu poziționarea acestora din ultima perioadă.

„Premierul Ilie Bolojan a făcut ceea ce era necesar: a pus în aplicare măsurile asumate prin acordul de guvernare, semnat de toți partenerii din coaliție, fără calcule ascunse și fără pași înapoi. Tocmai acest tip de consecvență îi deranjează pe cei obișnuiți cu alte practici”, a declarat pentru Ziarul Unirea președintele PNL Alba, Ion Dumitrel.

„România nu mai poate merge înainte cu jumătăți de măsură. Este nevoie de reforme reale, pentru ca țara să fie condusă cu responsabilitate și onestitate. Trebuie să reconstruim pe baze sănătoase, cu transparență, profesionalism și asumare. Avem nevoie de decizii ferme, chiar dacă uneori nu sunt comode.Guvernul Bolojan este atacat nu pentru că ar greși direcția, ci pentru că taie privilegii și afectează sisteme înrădăcinate. Criza politică declanșată de PSD nu are legătură cu bugetul, indicatorii economici sau direcția generală a coaliției, ci cu reformele.

Există forțe politice care încearcă să le blocheze, tocmai pentru că afectează interese și privilegii vechi. Dacă guvernul va cădea, reformele se opresc și pot fi anulate. În acest scenariu, România se va confrunta cu instabilitate economică, deficit mai mare, inflație crescută și scăderea nivelului de trai. În realitate, se dorește un premier controlabil, nu unul eficient și consecvent în aplicarea reformelor. În momente dificile, diferența o fac cei care își asumă guvernarea și vin cu soluții concrete pentru oameni. Ilie Bolojan este un astfel de exemplu”, a mai spus Ion Dumitrel.

„Ieșirea PSD de la guvernare nu este un act de responsabilitate, ci o fugă de responsabilitate. Nu poți participa la decizii grele, iar când vine nota de plată să pleci de la masă și să lași pe alții să o achite”, a declarat pentru Ziarul Unirea președintele USR Alba, Bogdan Dogar.

„România nu are nevoie de jocuri politice și orgolii, ci de stabilitate și decizii coerente. Într-un moment în care fiecare întârziere poate costa bani europeni și încredere, astfel de mișcări nu fac decât să arunce țara într-o criză inutilă. Politica serioasă nu înseamnă să intri și să ieși din guvernare după interesul de partid, ci să îți asumi până la capăt deciziile pe care le-ai votat. Românii nu trebuie să plătească pentru calcule politice”, a mai spus Bogdan Dogar.

„UDMR Alba este pentru stabilitate, ceea ce în condițiile actuale înseamnă continuarea guvernării în actuala coaliție! Cunoaștem dificultățile unui Guvern atât de colorat dar cunoaștem și pericolul unor alegeri anticipate în momentul acesta. UDMR și-a asumat și își va asuma în continuare responsabilitatea guvernării, pentru a asigura stabilitate și predictibilitate la nivel național!”, a declarat pentru Ziarul Unirea președintele UDMR Alba, Vincze András.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

