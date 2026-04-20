Curier Județean

Într-un oraș din Alba plățile electronice au luat fața în premieră celor de la ghișeu: „Cred în puterea tehnologiei de a transforma administrația publică”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 11 minute

în

De

Pentru prima dată, numărul plăților realizate prin canale alternative a depășit numărul plăților efectuate la ghișeu, conform analizei încasărilor după primul trimestru al anului 2026, realizată de Primăria Municipiului Alba Iulia, a anunțat, luni, 20 aprilie 2026 city-managerul Lucian Morgovan.

„Preocuparea permanentă pentru diversificarea canalelor alternative de plată este reflectată de datele privind încasările aferente primului trimestru al anului curent. Astfel, din totalul de 61.378 de operațiuni, 33.735 au fost realizate prin canale alternative de plată, reprezentând aproape 55%.

Extinderea analizei pe ultimii 3 ani evidențiază o creștere constantă a utilizării tuturor canalelor alternative. Platforma ghiseul.ro rămâne metoda preferată pentru plățile online, cu o pondere de 66%. Aceasta este urmată de automatele de plată SelfPay, utilizate de 18% dintre cetățeni. Transferul bancar reprezintă 9% din tranzacții, fiind ales în special de persoanele juridice, iar platforma proprie portal.apulum.ro are o pondere de 7%.

Preferința cetățenilor pentru plățile fără numerar este confirmată și de analiza volumelor: 83% dintre tranzacțiile din primul trimestru au fost realizate fără cash. Tendința este una clar ascendentă, consolidându-se de la an la an.
Analiza a inclus totalitatea veniturilor încasate în primul trimestru, atât prin Direcția Taxe și Venituri, cât și prin Serviciul Contracte Patrimoniu.

Cred în puterea tehnologiei de a transforma administrația publică, făcând-o mai transparentă, eficientă și accesibilă pentru cetățeni!”, a transmis Lucian Morgovan într-un mesaj publicat în mediul online.

