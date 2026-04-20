VIDEO | PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan: Care a fost „scorul” referendumului intern cu aproximativ 5.000 de voturi

Ioana Oprean

PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan: Care a fost „scorul” referendumului intern cu aproximativ 5.000 de voturi

PSD a decis, în după amiaza zilei de luni, 20 aprilie 2026 retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. La referendumul intern au votat aproximativ 5.000 de membri PSD.

Întrebarea la care acesția au trebuit să răspundă cu „DA” sau „NU” a fost:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”

Ședința a început cu imnul României. Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a urcat pe scenă și a spus că este „un moment decisiv pentru România și pentru PSD”.

„E timpul să tragem linie și să facem bilanțul, un bilanț în fața românilor, al indeplinirii al obiectivelor pe care ni le-am propus când am decis intrarea la guvernare”, a afirmat Sorin Grindeanu.

PSD a devenit un sac de box, e inadmisibil ca cineva să dea ordine.

Mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Au urmat discursuri ale miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan, care au prezentat succint autoevaluări ale activității lor ministeriale.

După aceste discursuri a revenit la pupitru liderul PSD, Sorin Grindeanu. „De 10 luni vedem un război continuu împotriva PSD și a oamenilor de stânga. Un război dus din interiorul coaliției de guvernare al cărui singur efect a fost tocmai creșterea taberei extremiste. Propaganda de dreapta a încercat să facă din PSD alibiul perfect pentru toate crimele economice și sociale din această perioadă.

Sunt 10 luni în care fiecare membru PSD a devenit o țintă-vie. PSD a devenit un sac de box, e inadmisibil ca cineva să dea ordine. Mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat”, a spus, între altele, acesta în discursul său.

A urmat discursul liderului PSD Timiș, Alfred Simonis. „„Vă pot da zeci de exemple de lipsă de echilibru a premierului României, care a hotărât de capul lui că va crește cota de TVA, deși nimeni nu voia asta. Apoi proiectul de buget pe care l-a trimis la Parlament fără să se consulte”, a spus, între altele, Alfred Simonis.

„Consumul scade cu 10%, ca în anul 2011. Numărul firmelor dizolvate crește cu 38%, se prăbușește economia de la 1% creștere la minus 1,9% – cea mai mare scădere de după pandemie. Toate astea pentru ce? Ca să scazi deficitul și datoria publică. Asta ne spune în fiecare zi Ilie Bolojan și toți influencerii din jurul lui. Băieți, de când nu v-ați mai uitat pe cifre? Datoria publică a crescut în ultimele 9 luni cu 125 milioane. Pe Ilie Bolojan nu-l trimite de fapt acasă PSD-ul, îl trimite INS-ul!

Cică pune lanterna pe șobolanii pe care i-a găsit în cămară, dar în cămara aia nu o fi găsit nicio oglindă ca să vadă că șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat către români”, a afirmat în discursul său Lia Olguța Vasilescu, primarul PSD al Craiovei.

„România nu e bine. Greșelile de la Palatul Victoria au împins România în recesiune și au adâncit falia socială. Ne dorim o Românie care nu lasă pe nimeni în urmă și un PSD puternic sigur pe valorile sale social-democrate (…) Ilie Bolojan nu este Milei de România, nu are pregătirea economică a președintelui argentinian”, a declarat Victor Negrescu, prim-vicepreședinte PSD și vicepreședinte al Parlamentului European.

97,7 % dintre cei care și-au exprimat votul au votat „DA”.

foto-video: imagini surprinse la sediul PSD Alba

