PNL, susținere în bloc pentru Ilie Bolojan, după ce PSD i-a retras sprijinul politic: „Vom continua să asigurăm guvernarea țării”

În ședința PNL din seara zilei de luni, 20 aprilie 2026, toți președinții de filiale care au luat cuvântul și-au exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan.

Surse din PNL susțin că și principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din partid, Hubert Thuma, și-ar anunțat în ședința amintită susținerea totală pentru premier.

În cadrul unui referendum intern aproximativ 5.000 de membri PSD au votat în după amiaza aceleiași zile cu o largă majoritate pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan.

„Am luat act de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România, nu față de o persoană.

Ceea ce vedem înseamnă periclitarea finanțelor țării, aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o totală lipsă de respect față de cetățenii României.

Este anormal să fii parte la decizie dar să fugi de responsabilitatea deciziilor luate.

Va trebui pe mai departe să reducem risipa, să facem un stat mai eficient și să guvernăm în interesul cetățenilor țării noastre”, a declarat luni, 20 aprilie 2026, în jurul orei 21.00, premierul Ilie Bolojan.

„Voi continua să-mi exercit atribuțiile de prim-ministru. Vom continua să asigurăm guvernarea țării”, a subliniat Ilie Bolojan.

