Alertă cu bombă într-un avion care a plecat de la Milano şi a aterizat la Bucureşti: Peste 180 de pasageri şi 7 membri ai echipajului, debarcați
Alertă cu bombă într-un avion care a plecat de la Milano şi a aterizat la Bucureşti: Peste 180 de pasageri şi 7 membri ai echipajului, debarcați
O celulă de criză a fost activată pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, în urma unei amenințări cu bombă care a vizat o aeronavă a companiei Wizz Air, decolată din Milano.
Aeronava a aterizat în siguranţă, iar cei 182 de pasageri şi membrii echipajului vor fi debarcaţi, Traficul aerian nu este afectat.
,,Turnul de control al Aeroportuluii Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă”, anunţă, joi, SRI, scrie News.ro.
La nivelul Aeroportului Henri Coandă s-a instituit celula de criză.
Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au transmis că traficul aerian se desfăşoară în siguranţă, fără probleme, conform planului de zbor.
,,Cursa WMT3064 Milano – Bucureşti a aterizat în siguranţă la 11.08 pe Aeroportul Henri Coandă. La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituţiile statului”, a mai precizat sursa citată.
Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)
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