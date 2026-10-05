Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 18 octombrie 2026: Episod de vară urmat de răcire. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

România se bucură de temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale intervalului 5–18 octombrie 2026, cu maxime de până la 28 de grade în vestul țării. Din 9–11 octombrie 2026, vremea se va răci treptat, iar ploile își vor face apariția în mai multe regiuni. Pentru a doua săptămână sunt estimate temperaturi mai apropiate de normalul perioadei și intervale cu precipitații.

Banat

În perioada 5–8 octombrie, valorile termice diurne se vor situa cu mult peste mediile multianuale specifice primei decade a lunii octombrie, cu maxime, în general, de 25–28 de grade. O răcire a vremii este probabilă în zilele de 9 și 10 octombrie, când maximele vor coborî până în jurul valorii de 20 de grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, estimarea indică o medie a temperaturilor maxime de 21–22 de grade.

Media temperaturilor minime va fi în jurul valorii de 6 grade în primele trei nopți, dar va urca la 10–12 grade în data de 9 octombrie. Pentru a doua parte a intervalului, temperaturile minime caracteristice vor fi în jurul valorii de 8 grade.

În zilele de 9, 10 și 11 octombrie sunt prognozate ploi locale. Vor fi perioade cu ploi și în a doua săptămână, cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 14 octombrie.

Crișana

În perioada 5–8 octombrie, vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime, în general, de 25–28 de grade. O răcire a vremii este probabilă în zilele de 9 și 10 octombrie, când maximele vor coborî până în jurul valorii de 20 de grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, estimarea indică o medie a temperaturilor maxime de 20–21 de grade.

Media temperaturilor minime va fi de 6–8 grade în primele trei nopți, dar va urca la 10–12 grade în data de 9 octombrie. Pentru a doua parte a intervalului, temperaturile minime caracteristice vor fi în jurul valorii de 8 grade.

În zilele de 9, 10 și 11 octombrie sunt prognozate ploi locale. Sunt estimate ploi și în a doua săptămână, cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 14 octombrie și după 17 octombrie.

Transilvania

În perioada 5–9 octombrie vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi de 21–25 de grade, iar a celor minime de 3–5 grade.

La finalul primei săptămâni este posibilă o răcire a vremii, astfel încât, pentru ziua de 11 octombrie, media temperaturilor maxime va ajunge la 18–19 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, estimarea indică o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade.

Media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni și pentru perioada 12–18 octombrie va fi în jurul valorii de 6 grade.

În zilele de 10 și 11 octombrie sunt prognozate ploi locale. Sunt posibile perioade cu ploi locale și în a doua săptămână.

Maramureș

În perioada 5–8 octombrie, vremea va fi caldă în timpul zilelor, cu maxime în creștere ușoară de la o zi la alta, care vor atinge valori de 25–26 de grade.

Deși predictibilitatea prognozei scade semnificativ spre finalul primei săptămâni, în perioada 9–11 octombrie este posibilă o răcire a vremii, astfel încât media temperaturilor maxime ar urma să coboare până la 18–19 grade.

Pentru a doua săptămână de anticipație, estimarea indică o medie a temperaturilor maxime de 19–20 de grade.

Media temperaturilor minime va fi de 4–6 grade în primele trei nopți, dar va urca la 10–11 grade în 9 și 10 octombrie. Pentru a doua parte a intervalului, temperaturile minime caracteristice vor fi în jurul valorii de 7 grade.

Sunt prognozate ploi în zilele de 9, 10 și 11 octombrie. Vor fi perioade cu ploi și în a doua săptămână.

Moldova

În perioada 5–9 octombrie vor fi zile calde, dar nopți și dimineți reci. Media temperaturilor maxime va fi de 22–24 de grade, iar a celor minime de 6–8 grade.

La finalul primei săptămâni este posibilă o răcire ușoară a vremii, astfel încât, pentru ziua de 11 octombrie, media temperaturilor maxime va ajunge la 19–20 de grade.

Pentru a doua săptămână de anticipație, estimarea indică o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade, posibil mai scăzută spre finalul intervalului. Media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni și pentru perioada 12–18 octombrie va fi de 8–9 grade.

Vor fi perioade cu ploi după 10 octombrie. Probabilitatea este mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie, dar și după 15 octombrie.

Dobrogea

Media temperaturilor maxime se va menține în jurul valorii de 22 de grade până pe 8 octombrie, va crește la 24–25 de grade în ziua de vineri, 9 octombrie, iar ulterior va reveni la aproximativ 22 de grade, fiind ușor mai scăzută spre finalul intervalului de anticipație.

Așadar, estimarea nu indică schimbări majore în evoluția temperaturilor maxime, cu mențiunea că predictibilitatea scade tot mai mult după primele 4–5 zile de anticipație, iar eventualele situații extreme nu sunt surprinse de acest produs meteorologic.

Temperaturile minime vor înregistra o creștere evidentă de la o noapte la alta: de la o medie de 7 grade în prima noapte se va ajunge la 14 grade în 10 octombrie, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 12 grade.

La nivelul acestei regiuni, probabilitatea pentru ploi va fi în creștere, mai ales după mijlocul lunii octombrie.

Muntenia

Media temperaturilor maxime se va menține la 24 de grade până pe 8 octombrie, va crește la 26 de grade în ziua de vineri, 9 octombrie, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 22 de grade.

Primele nopți din interval vor fi reci, cu o medie a temperaturilor minime de 5–6 grade. Până pe 10 octombrie se va înregistra însă o creștere evidentă de la o noapte la alta, astfel că se vor atinge valori de 11–12 grade.

În a doua săptămână, estimarea indică o medie a temperaturilor minime de 8–10 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie și spre mijlocul lunii.

Oltenia

În perioada 5–9 octombrie vor fi zile calde, cu maxime, în general, de 25–26 de grade.

O răcire a vremii este probabilă în 10 octombrie, când maximele ar urma să coboare până în jurul valorii de 21 de grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, estimarea indică o medie a temperaturilor maxime de 22 de grade, fără variații semnificative.

Media temperaturilor minime va fi în jurul valorii de 6 grade în primele nopți, dar va urca la 10–12 grade în zilele de 9 și 10 octombrie. Pentru a doua parte a intervalului, temperaturile minime caracteristice vor fi de 8–9 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie și spre mijlocul lunii, în perioada 14–16 octombrie.

La munte

Vor urma zile calde și în zona de munte. În perioada 5–9 octombrie, media temperaturilor maxime se va menține la 15–16 grade.

O răcire a vremii este estimată pentru zilele de 10 și 11 octombrie, când temperaturile maxime vor fi de 10–11 grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, estimarea indică o medie a temperaturilor maxime de 12 grade.

Media temperaturilor minime, pe parcursul celor două săptămâni de anticipație, va oscila între 4 și 6 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în zilele de 10 și 11 octombrie, dar perioade cu ploi pot apărea și în a doua săptămână, în intervalul 12–18 octombrie.

sursa: Administrația Națională de Meteorologie (ANM)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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