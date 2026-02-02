Cum va fi VREMEA în TRANSILVANIA până în 15 februarie 2026: Încălzire semnificativă în perioada următoare
Cum va fi VREMEA în TRANSILVANIA până în 15 februarie 2026
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, 2 februarie 2026, o estimare a evoluției valorilor termice și precipitațiilor, pe regiuni istorice ale României, în intervalul 2-15 februarie 2026.
Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată).
Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țârii și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.
Citește și: Cum va fi VREMEA în România până în 2 martie 2026: Temperaturi peste cele obișnuite și precipitații abundente, după un nou episod de iarnă autentică. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Conform estimării, în Transilvania, după prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie.
Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 8…10 grade, iar a celor nocturne de la -8 grade, până la 0…1 grad.
Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la
3 grade, iar a minimelor la -4 grade.
Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică
Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică Susţinerea examenului de Evaluare Naţională este probabil unul dintre cele mai importante momente din viaţa unui adolescent, acţiune care îi poate asigura un liceu de top şi un parcurs corespunzător în viaţă. În principiu se pot susţine […]
PENSII 2026 | Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele
Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, luni, 2 februarie 2026, că una dintre propunerile PSD care urmează să fie prinse în bugetul pe anul 2026 este ca pensionarii cu venituri mici să primească ajutoare în două tranșe, […]
Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja”
Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja” Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat cum ar reacționa România în eventualitatea unui atac asupra uneia dintre Țările Baltice, subliniind că activarea articolului 5 al NATO ar fi automată și fără echivoc, afirmațiile fiind făcute […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în TRANSILVANIA până în 15 februarie 2026: Încălzire semnificativă în perioada următoare
Cum va fi VREMEA în TRANSILVANIA până în 15 februarie 2026 Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, 2...
Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică
Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la română și matematică Susţinerea examenului...
Știrea Zilei
FOTO | Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o cămăruță pentru bunica Victoria, o vârstnică rămasă în plină iarnă fără casă, în urma unui incendiu
Solidaritate și bunătate într-o comună din Alba: Mai mulți localnici au pus mână de la mână și au renovat o...
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu apel
Om de afaceri din Alba condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene: Decizia poate fi atacată cu...
Curier Județean
Rețea de transport în comun cu autobuze electrice pentru orașul Ocna Mureș și două comune învecinate: De când vor fi disponibile cursele pe noile trasee
Rețea de transport în comun cu autobuze electrice pentru orașul Ocna Mureș și două comune învecinate Se fac în această...
Turismul din Alba, în continuă scădere: Numărul de turiști și de înnoptări a scăzut drastic în noiembrie 2025. Județul, pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru
Turismul din Alba, în continuă scădere: Numărul de turiști și de înnoptări a scăzut drastic în noiembrie 2025. Județul, pe...
Politică Administrație
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...