Actualitate

Cum va fi VREMEA în TRANSILVANIA până în 15 februarie 2026: Încălzire semnificativă în perioada următoare

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Cum va fi VREMEA în TRANSILVANIA până în 15 februarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, 2 februarie 2026, o estimare a evoluției valorilor termice și precipitațiilor, pe regiuni istorice ale României, în intervalul 2-15 februarie 2026.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată).

Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țârii și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

Citește și: Cum va fi VREMEA în România până în 2 martie 2026: Temperaturi peste cele obișnuite și precipitații abundente, după un nou episod de iarnă autentică. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Conform estimării, în Transilvania, după prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie.

Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 8…10 grade, iar a celor nocturne de la -8 grade, până la 0…1 grad.

Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la
3 grade, iar a minimelor la -4 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la  română și matematică

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

2 februarie 2026

De

Calendar Evaluare Naţională 2026: Când vor susține elevii de la clasa a VIII-a examenele la  română și matematică Susţinerea examenului de Evaluare Naţională este probabil unul dintre cele mai importante momente din viaţa unui adolescent, acţiune care îi poate asigura un liceu de top şi un parcurs corespunzător în viaţă. În principiu se pot susţine […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

2 februarie 2026

De

Ministrul Muncii: Persoanele cu pensii mici vor primi bani în plus, în două tranșe. Ce valoare au sumele Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, luni, 2 februarie 2026, că una dintre propunerile PSD care urmează să fie prinse în bugetul pe anul 2026 este ca pensionarii cu venituri mici să primească ajutoare în două tranșe, […]

Citește mai mult

Actualitate

Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

2 februarie 2026

De

Șeful Armatei Române, despre situația în care Țările Baltice sunt atacate: „Răspunsul NATO e stabilit deja” Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a explicat cum ar reacționa România în eventualitatea unui atac asupra uneia dintre Țările Baltice, subliniind că activarea articolului 5 al NATO ar fi automată și fără echivoc, afirmațiile fiind făcute […]

Citește mai mult