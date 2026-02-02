Cum va fi VREMEA în TRANSILVANIA până în 15 februarie 2026: Încălzire semnificativă în perioada următoare

Cum va fi VREMEA în TRANSILVANIA până în 15 februarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, 2 februarie 2026, o estimare a evoluției valorilor termice și precipitațiilor, pe regiuni istorice ale României, în intervalul 2-15 februarie 2026.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată).

Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țârii și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

Conform estimării, în Transilvania, după prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie.

Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 8…10 grade, iar a celor nocturne de la -8 grade, până la 0…1 grad.

Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la

3 grade, iar a minimelor la -4 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI