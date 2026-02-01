Cum va fi VREMEA în România până în 2 martie 2026: Temperaturi peste cele obișnuite și precipitații abundente, după un nou episod de iarnă autentică. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Cum va fi VREMEA în România până în 2 martie 2026: Temperaturi peste cele obișnuite și precipitații abundente, după un nou episod de iarnă autentică

Luna februarie și începutul lunii martie 2026 vor fi caracterizate de temperaturi uşor peste cele obişnuite, în majoritatea regiunilor României, au anunțat, vineri, 30 ianuarie 2026, meteorologii, care au precizat că în intervalul 9 – 23 februarie 2026 vor fi precipitaţii abundente la nivelul întregii ţări.

Între timp, însă, două treimi din țară se confruntă cu un nou epidod de iarnă autentică, marcat de ger, ninsori viscolite, polei și ghețuș. E în vigoare în acest sens, în perioada 1-4 februarie 2026, o informare meteo emisă de ANM, „acompaniată” și de câteva atenționări Cod Galben.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

– Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale şi local în cele sudice, dar şi mai coborâte în extremitatea de nord-est a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

– Regimul pluviometric va fi local deficitar în zonele montane, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

– Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

– Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

– Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în toate regiunile.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

– Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

– Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

