Cum va fi VREMEA în Transilvania în Săptămâna Mare și de Paștele Ortodox 2026: Temperaturi negative noaptea, ninsori la munte și ploi

Vremea se va răci și va fi instabilă în Transilvania, fiind așteptate ninsori la munte și ploi, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni dată publicității luni, 6 aprilie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

La începutul intervalului vremea va fi caldă, cu o medie a valorilor diurne apropiată de 20 de grade.

Ulterior, valorile termice maxime vor fi în scădere semnificativă, media acestora va coborî spre 8…9 grade și se va menține la aceste valori până în jurul datei de 12 aprilie.

În a doua jumătate a intervalului vremea se va încălzi treptat, asfel că media regională a maximelor va ajunge până în jurul a 17 grade.

Minimele termice vor fi în scădere până în jurul datei de 10 aprilie, de la o medie de 3…4 grade, spre -2 grade, apoi vor crește treptat până la sfârșitul intervalului de anticipație, din nou spre media de 3…4 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 9 aprilie, iar cantitățile de apă, îndeosebi în jurul datei de 12 aprilie, vor putea fi mai însemnate.

