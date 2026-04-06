Cum va fi VREMEA în România în Săptămâna Mare: Precipitaţii mixte și rafale de 100 km/h la munte. COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone, până vineri

Vremea se răceşte accentuat începând de marţi în aproape toată țara, aşa încât în Săptămâna Mare vor fi precipitaţii mixte, chiar şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, cel mai rece fiind în cursul zilei de vineri.

Vântul se va intensifica, iar în zona montană va depăşi 100 km/h. Sâmbătă şi duminică, cel mai probabil, va ploua. Această vreme foarte schimbătoare cu temperaturi sub normalul perioadei se înregistrează ca urmare a unei mase de aer polar.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

COD GALBEN 06 aprilie, ora 12:00 – 06 aprilie, ora 21:00

În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90…100 km/h.

COD GALBEN 06 aprilie, ora 21:00 – 07 aprilie, ora 10:00

În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…100 km/h.

COD GALBEN 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00

În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI