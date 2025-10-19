Cum va fi VREMEA de Crăciun 2025: Unde va ninge în România de sărbătorile de iarnă

Luna decembrie 2025 aduce o schimbare bruscă de decor, după câțiva ani cu ierni neobișnuit de blânde. Meteorologii anunță o perioadă mult mai rece decât în ultimii ani, cu temperaturi negative, ninsori și chiar fenomene meteo periculoase în unele regiuni ale țării.

Sărbătorile de iarnă vor fi, în sfârșit, autentice, cu un Crăciun care promite să semene mai mult cu cele din copilărie decât cu zilele de primăvară din ultimii ani.

Potrivit prognozei realizate de AccuWeather, vom avea parte de temperaturi scăzute în perioada sărbătorilor. Maximele din Ajunul Crăciunului se vor situa în jurul valorii de 8°C, iar în zilele de 25 și 26 decembrie, termometrele vor indica doar 2–4°C. Noaptea, însă, valorile vor coborî până la -4°C, iar frigul se va face simțit mai ales din cauza vântului.

Meteorologii avertizează că în ziua de 25 decembrie ar putea apărea un fenomen periculos: ploaia înghețată. Acest tip de precipitații se formează atunci când picăturile de ploaie îngheață imediat la contactul cu solul rece, acoperind carosabilul și trotuarele cu un strat subțire de gheață. Rezultatul poate fi deosebit de riscant: drumuri transformate în patinoare, accidente și dificultăți majore în trafic.

După Crăciun, frigul se va accentua treptat. Spre finalul lunii decembrie, Bucureștiul va înregistra temperaturi maxime de doar 2–3°C și minime care pot coborî până la -3°C. Astfel, capitala se pregătește pentru o iarnă autentică, cu o atmosferă de sărbătoare susținută de aerul rece și, posibil, de primele fulguieli consistente ale sezonului.

Nici Transilvania nu scapă de frig. Aici, maximele din timpul zilei nu vor depăși -1°C, iar noaptea mercurul va coborî până la -7°C. În Ajun, sunt așteptate ninsori ușoare, care ar putea acoperi orașul cu un strat subțire de zăpadă.

Până la venirea frigului, luna octombrie aduce o toamnă plăcută și stabilă în cea mai mare parte a țării. Deși sunt posibile câteva ploi sporadice la mijlocul lunii, ultimele zile din octombrie vor fi senine și potrivite pentru plimbări în aer liber.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI