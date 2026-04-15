Cum va fi VREMEA în România până la începutul lunii mai 2026: Temperaturi peste medie în următoarele săptămâni. PROGNOZA METEO de la ANM

Temperaturile în România vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile intracarpatice în această săptămână, au anunțat marți meteorologii, care precizează că finalul lunii aprilie 2026 și începutul lunii mai vor aduce valori peste normalul acestei perioade.

Potrivit specialiștilor, vremea caldă se va menține și în perioada următoare, cu temperaturi constant peste mediile climatologice specifice acestei perioade a anului.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată ţara.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sudice, estice şi centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.

FOTO | România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar

România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare constând în alimente, corturi, saci de dormit, perne şi pături, populaţiei civile din Liban. Transportul a plecat miercuri, 15 aprilie 2026 către Aman cu un avion C130 şi cu un Spartan […]

Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Care sunt cele mai afectate domenii Piața muncii din România se confruntă cu dificultăți tot mai mari. În primele luni ale acestui an, mii de angajați și-au pierdut locurile de muncă, iar specialiștii spun că valul concedierilor ar putea continua. […]

DiscoverEU 2026: Tinerii din România pot călători GRATUIT cu trenul în Europa. Când încep înscrierile de primăvară în program Tinerii din România, dar și din celelalte state UE au din nou șansa să exploreze continentul gratuit prin programul DiscoverEU. Cei născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008 pot aplica pentru un permis de […]

