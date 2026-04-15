Cum va fi VREMEA în România până la începutul lunii mai 2026: Temperaturi peste medie în următoarele săptămâni. PROGNOZA METEO de la ANM
Temperaturile în România vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile intracarpatice în această săptămână, au anunțat marți meteorologii, care precizează că finalul lunii aprilie 2026 și începutul lunii mai vor aduce valori peste normalul acestei perioade.
Potrivit specialiștilor, vremea caldă se va menține și în perioada următoare, cu temperaturi constant peste mediile climatologice specifice acestei perioade a anului.
Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
Regimul pluviometric va fi deficitar în toată ţara.
Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.
Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.
Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sudice, estice şi centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.
Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026
Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii ţări.
Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări.
