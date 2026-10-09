Cum va fi vremea în România până în 9 noiembrie 2026: Vin ploile! Prognoza meteo pe 4 săptămâni

România va avea parte de temperaturi apropiate de cele normale pentru perioada calendaristică în următoarele patru săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie 2026. În prima săptămână, precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod obișnuit în regiunile extracarpatice, mai ales în sudul țării, în timp ce vestul și nord-vestul vor avea parte de mai puține ploi. Ulterior, regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de cele normale.

*Săptămâna 12.10.2026 – 19.10.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice, iar în cele vestice și nord-vestice va fi deficitar.

*Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

*Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

*Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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