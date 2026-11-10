Cum va fi vremea în România până în 7 decembrie 2026: Ce temperaturi vor fi? Va ninge? Prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza actualizată pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie 2026, iar estimările indică o vreme fără abateri termice importante de la normalul climatologic.

Potrivit meteorologilor, până la începutul lunii decembrie nu sunt anticipate variații semnificative ale temperaturilor medii, acestea urmând să se mențină în jurul valorilor specifice perioadei.

*Săptămâna 9 – 16 noiembrie: Ploi mai multe în vest și nord-vest

În prima săptămână de prognoză, temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. În regiunile nordice și nord-estice, valorile termice ar putea fi ușor mai coborâte.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi apropiate de normal în estul și sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se estimează cantități excedentare, în special în nord-vest.

*Săptămâna 16 – 23 noiembrie: Precipitațiile rămân peste normal în unele regiuni

În cea de-a doua săptămână, temperaturile medii vor continua să se situeze în jurul celor normale pentru mijlocul lunii noiembrie, în cea mai mare parte a României.

Meteorologii avertizează însă că regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice. În celelalte zone ale țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite.

*Săptămâna 23 – 30 noiembrie: Vreme apropiată de normalul perioadei

Ultima săptămână din noiembrie nu aduce schimbări importante în evoluția vremii. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

Și precipitațiile vor reveni la un regim apropiat de normal în toate regiunile, potrivit estimărilor ANM.

*Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie: Cum începe iarna din punct de vedere meteorologic?

Nici la începutul lunii decembrie nu sunt estimate abateri termice semnificative. Mediile temperaturilor se vor menține în jurul celor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

În același timp, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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