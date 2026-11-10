Cine conduce comunele din România care ar putea fi comasate? PSD şi PNL controlează peste 90% dintre primăriile vizate de reformă: Situația din Alba

Peste jumătate dintre cele 429 de comune din România cu mai puţin de 1.500 de locuitori, care ar urma să fie comasate în cadrul reformei administrative, sunt conduse de primari PSD. Liberalii ocupă locul al doilea, cu peste 36% dintre primăriile vizate. Împreună, cele două partide controlează aproape 90% dintre administraţiile locale care ar putea dispărea în urma reorganizării.

Potrivit datelor centralizate de Cotidianul.ro, 227 dintre cele 429 de comune au primari PSD, ceea ce reprezintă 52,91% din total. PNL are 156 de primari în localităţile vizate, respectiv 36,36%. Alte patru comune sunt conduse de edili care au candidat pe liste comune PSD-PNL sau sub sigla unei alianţe locale formate de cele două partide.

Astfel, PSD şi PNL au împreună primari în 383 de comune, adică 89,28% din total. Dacă sunt luate în calcul şi cele patru administraţii câştigate de candidaţi comuni, procentul ajunge la 90,21%, echivalentul a 387 de primării.

Diferenţele politice sunt vizibile şi la nivel judeţean. În Olt, de exemplu, 22 dintre cele 23 de comune care se încadrează sub pragul de 1.500 de locuitori sunt conduse de primari PSD. Singura excepţie este o localitate administrată de un edil PNL. Judeţul este considerat un fief tradiţional al social-democraţilor, avându-i printre reprezentanţii importanţi pe senatorul Paul Stănescu, prim-vicepreşedintele PSD Marius Oprescu şi ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

O situaţie asemănătoare se regăseşte în Mehedinţi, unde PSD conduce 17 dintre cele 22 de primării vizate, în timp ce celelalte cinci sunt administrate de edili PNL. În Dolj, social-democraţii au 17 primari din totalul celor 21 de comune care ar putea fi comasate, iar liberalii conduc celelalte patru localităţi.

În alte judeţe, balanţa înclină în favoarea liberalilor. În Alba, 19 dintre cele 27 de comune vizate au primari PNL, şapte sunt conduse de edili PSD, iar una de un primar UDMR. În Arad, liberalii conduc 14 dintre cele 18 comune aflate sub pragul de 1.500 de locuitori, în timp ce PSD are patru primari.

În Cluj, PNL administrează 15 dintre cele 26 de comune vizate, PSD are şase primari, iar UDMR trei. Celelalte două localităţi sunt conduse de un independent şi de un primar AUR.

La nivel naţional, 28 dintre comunele incluse în analiză sunt conduse de primari UDMR, majoritatea fiind situate în judeţele Covasna, Mureş şi Harghita.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunţat că 429 de comune cu mai puţin de 1.500 de locuitori ar urma să fie comasate voluntar până la 1 martie 2027. Reforma administrativă ar urma să fie implementată în două etape: prima ar presupune reorganizarea voluntară a localităţilor, iar cea de-a doua ar putea deveni obligatorie, prin asumarea răspunderii.

Potrivit calendarului anunţat, reforma ar urma să intre efectiv în vigoare în 2028, odată cu organizarea următoarelor alegeri locale.

sursa: cotidianul.ro

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