Cine conduce comunele din România care ar putea fi comasate? PSD şi PNL controlează peste 90% dintre primăriile vizate de reformă: Situația din Alba
Cine conduce comunele din România care ar putea fi comasate? PSD şi PNL controlează peste 90% dintre primăriile vizate de reformă: Situația din Alba
Peste jumătate dintre cele 429 de comune din România cu mai puţin de 1.500 de locuitori, care ar urma să fie comasate în cadrul reformei administrative, sunt conduse de primari PSD. Liberalii ocupă locul al doilea, cu peste 36% dintre primăriile vizate. Împreună, cele două partide controlează aproape 90% dintre administraţiile locale care ar putea dispărea în urma reorganizării.
Potrivit datelor centralizate de Cotidianul.ro, 227 dintre cele 429 de comune au primari PSD, ceea ce reprezintă 52,91% din total. PNL are 156 de primari în localităţile vizate, respectiv 36,36%. Alte patru comune sunt conduse de edili care au candidat pe liste comune PSD-PNL sau sub sigla unei alianţe locale formate de cele două partide.
Astfel, PSD şi PNL au împreună primari în 383 de comune, adică 89,28% din total. Dacă sunt luate în calcul şi cele patru administraţii câştigate de candidaţi comuni, procentul ajunge la 90,21%, echivalentul a 387 de primării.
Diferenţele politice sunt vizibile şi la nivel judeţean. În Olt, de exemplu, 22 dintre cele 23 de comune care se încadrează sub pragul de 1.500 de locuitori sunt conduse de primari PSD. Singura excepţie este o localitate administrată de un edil PNL. Judeţul este considerat un fief tradiţional al social-democraţilor, avându-i printre reprezentanţii importanţi pe senatorul Paul Stănescu, prim-vicepreşedintele PSD Marius Oprescu şi ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
O situaţie asemănătoare se regăseşte în Mehedinţi, unde PSD conduce 17 dintre cele 22 de primării vizate, în timp ce celelalte cinci sunt administrate de edili PNL. În Dolj, social-democraţii au 17 primari din totalul celor 21 de comune care ar putea fi comasate, iar liberalii conduc celelalte patru localităţi.
În alte judeţe, balanţa înclină în favoarea liberalilor. În Alba, 19 dintre cele 27 de comune vizate au primari PNL, şapte sunt conduse de edili PSD, iar una de un primar UDMR. În Arad, liberalii conduc 14 dintre cele 18 comune aflate sub pragul de 1.500 de locuitori, în timp ce PSD are patru primari.
În Cluj, PNL administrează 15 dintre cele 26 de comune vizate, PSD are şase primari, iar UDMR trei. Celelalte două localităţi sunt conduse de un independent şi de un primar AUR.
La nivel naţional, 28 dintre comunele incluse în analiză sunt conduse de primari UDMR, majoritatea fiind situate în judeţele Covasna, Mureş şi Harghita.
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunţat că 429 de comune cu mai puţin de 1.500 de locuitori ar urma să fie comasate voluntar până la 1 martie 2027. Reforma administrativă ar urma să fie implementată în două etape: prima ar presupune reorganizarea voluntară a localităţilor, iar cea de-a doua ar putea deveni obligatorie, prin asumarea răspunderii.
Potrivit calendarului anunţat, reforma ar urma să intre efectiv în vigoare în 2028, odată cu organizarea următoarelor alegeri locale.
sursa: cotidianul.ro
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 7 decembrie 2026: Ce temperaturi vor fi? Va ninge? Prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 7 decembrie 2026: Ce temperaturi vor fi? Va ninge? Prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza actualizată pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie 2026, iar estimările indică o vreme fără abateri termice importante de la normalul climatologic. Potrivit meteorologilor, […]
86 de ani de la cutremurul din 10 noiembrie 1940: Cutremurul devastator a avut 7,7 grade pe scara Richter, iar replicile au continuat până în luna decembrie
86 de ani de la cutremurul din 10 noiembrie 1940: Cutremurul devastator a avut 7,7 grade pe scara Richter, iar replicile au continuat până în luna decembrie În urmă cu 86 de ani, la 10 noiembrie 1940, sudul şi centrul Moldovei, dar şi nord-estul Munteniei erau zguduite de un puternic cutremur, cel mai puternic, ca […]
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027? Ce majorări ar putea primi pensionarii, în funcție de venitul lunar
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027? Ce majorări ar putea primi pensionarii, în funcție de venitul lunar Pensionarii din România ar putea primi pensii mai mari începând cu 1 ianuarie 2027, după doi ani în care valoarea punctului de referință a fost înghețată. Potrivit calculelor bazate pe formula de indexare prevăzută de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 7 decembrie 2026: Ce temperaturi vor fi? Va ninge? Prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 7 decembrie 2026: Ce temperaturi vor fi? Va ninge? Prognoza meteo actualizată...
Cine conduce comunele din România care ar putea fi comasate? PSD şi PNL controlează peste 90% dintre primăriile vizate de reformă: Situația din Alba
Cine conduce comunele din România care ar putea fi comasate? PSD şi PNL controlează peste 90% dintre primăriile vizate de...
Știrea Zilei
Va putea fi operațională noua companie de transport din Alba Iulia din 8 ianuarie 2027? Ce spune primarul Gabriel Pleșa
Va putea fi operațională noua companie de transport din Alba Iulia din 8 ianuarie 2027? Ce spune primarul Gabriel Pleșa...
Structura Centrală a DNA pune sub semnul întrebării clasarea dispusă de DNA Alba Iulia în dosarul plângerii STP împotriva primarului Gabriel Pleșa: „Nu a fost efectuat niciun act de urmărire penală”
Structura Centrală a DNA pune sub semnul întrebării clasarea dispusă de DNA Alba Iulia în dosarul plângerii STP împotriva primarului...
Curier Județean
Rețeaua de canalizare din Stremț și Geoagiu de Sus va fi reabilitată și extinsă: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de canalizare din Stremț și Geoagiu de Sus va fi reabilitată și extinsă: În ce stadiu este proiectul Direcția...
10 noiembrie 2026 | Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate
Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate Mai multe localități din județul Alba sunt în dimineața zilei de marți,...
Politică Administrație
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este...
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...