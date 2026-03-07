Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Temperaturi mult mai ridicate în aproape toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 6 martie 2026, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 9 martie – 6 aprilie. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține plăcută, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă.

Meteorologii estimează că ploile vor fi deficitare în toate regiunile, iar la începutul lunii aprilie cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracapatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

