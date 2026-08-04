Cum va fi vremea în România până în 31 august 2026: O lună toridă și secetoasă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi vremea în România până în 31 august 2026: O lună toridă și secetoasă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, 4 august 2026, prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni.
Conform meteorologilor, pe parcurusul lunii august 2026, vremea va fi toridă și secetoasă în România.
*Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice.
Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
*Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026
Cu excepția sud-estului extrem al țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, mai ales în regiunile vestice.
Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.
*Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
4-6 august 2026 | România se topește la temperaturi de peste 40 de grade: Cod portocaliu în Alba și alte zone, cod roșu în vestul țării
4-6 august 2026 | România se topește la temperaturi de aproape 40 de grade: Cod portocaliu în Alba și alte zone, cod roșu în vestul țării Meteorologii ANM au prelungit în Alba codul portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, val de căldură persistent, nopți tropicale, din 5 august 2026, ora 10.00, până […]
Kronospan oprește o parte din producție pentru a reduce la jumătate consumul de energie electrică. Măsură de solidaritate cu Sistemul Energetic Național
Kronospan oprește o parte din producție pentru a reduce la jumătate consumul de energie electrică. Măsură de solidaritate cu Sistemul Energetic Național Kronospan va opri etapizat o parte dintre liniile sale de producție, măsură prin care urmărește să reducă până la 50% consumul de energie electrică, în contextul dificultăților de pe piața energiei din România. […]
Vremea în România de Sfânta Maria 2026 | Prognoza meteo pe regiuni actualizată. Meteorologii anunță anomalii termice și furtuni
Vremea în România de Sfânta Maria 2026: Prognoza meteo pe regiuni actualizată. Meteorologii anunță anomalii termice și furtuni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 3-16 august, care arată că începutul intervalului va fi marcat de temperaturi caniculare, urmate de o răcire treptată a vremii și de accentuarea instabilității atmosferice în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
4-6 august 2026 | România se topește la temperaturi de peste 40 de grade: Cod portocaliu în Alba și alte zone, cod roșu în vestul țării
4-6 august 2026 | România se topește la temperaturi de aproape 40 de grade: Cod portocaliu în Alba și alte...
Kronospan oprește o parte din producție pentru a reduce la jumătate consumul de energie electrică. Măsură de solidaritate cu Sistemul Energetic Național
Kronospan oprește o parte din producție pentru a reduce la jumătate consumul de energie electrică. Măsură de solidaritate cu Sistemul...
Știrea Zilei
Rezultate finale Titularizare 2026: Notele după soluționarea contestațiilor au fost afișate
Rezultate finale Titularizare 2026: Notele după soluționarea contestațiilor au fost afișate Rezultatele finale de la Titularizare 2026 au fost publicate...
Record trist: Alba Iulia, 50 de zile fără transport public. Conflictul dintre STP și Primărie continuă, iar soluția întârzie
Record trist: Alba Iulia, 50 de zile fără transport public. Conflictul dintre STP și Primărie continuă, iar soluția întârzie Alba...
Curier Județean
Titularizare 2026 în Alba: Rata notelor de peste 7 a urcat după contestații. Județul rămâne peste media națională
Titularizare 2026 în Alba: Rata notelor de peste 7 a urcat după contestații. Județul rămâne peste media națională Rezultatele finale...
FOTO | Toleranță zero față de abandonarea deșeurilor la Aiud: Amendă de 1.500 de lei pentru două persoane surprinse în timp ce depozitau ilegal deșeuri pe malul apei
Toleranță zero față de abandonarea deșeurilor la Aiud: Amendă de 1.500 de lei pentru două persoane surprinse în timp ce...
Politică Administrație
FOTO | Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A.
Flaviu Rădițoiu, membru USR din Cugir, numit în funcția de administrator special la o filială a Companiei Naționale ROMARM S.A....
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un sistem inteligent care promite economie de energie și mai multă siguranță
Într-un oraș de munte din Alba se schimbă complet iluminatul public: Peste 800 de lămpi vor fi înlocuite cu un...
Opinii Comentarii
Pensia minimă 2026. Cât este indemnizația socială pentru pensionari, cine beneficiază și ce trebuie să știe românii
Pensia minimă garantată 2026: cât este, cine beneficiază și ce schimbări sunt în vigoare Pensia minimă garantată 2026 sau indemnizația...
Când începe școala în septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027
Când începe școala în luna septembrie 2026. Data oficială și calendarul anului școlar 2026-2027 Când începe școala în luna septembrie...