Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până în 15 noiembrie 2026: Cât de frig va fi și cât de multe precipitații vor cădea. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

România intră într-o perioadă cu temperaturi în scădere, nopți tot mai reci și precipitații însemnate în mai multe regiuni. În intervalul 2–15 noiembrie 2026, valorile termice vor coborî sub pragul de îngheț în special în zonele intracarpatice și în Moldova, în timp ce ploile vor fi mai abundente la începutul perioadei, dar și după 9–10 noiembrie. La munte sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Estimarea este realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local prin modele statistice. De asemenea, sunt indicate perioadele cu cea mai ridicată probabilitate de apariție a precipitațiilor.

BANAT

În primele zile ale intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 13–14 grade Celsius. În perioada 5–7 noiembrie, aceasta va scădea la 10–11 grade, valori care vor caracteriza o vreme rece pentru prima decadă a lunii noiembrie.

Din 8 și până în 15 noiembrie, predictibilitatea privind evoluția temperaturilor scade semnificativ. Estimările indică o medie a valorilor maxime de aproximativ 12 grade, însă în acest interval pot apărea atât zile mai calde, cât și zile mai reci.

Media temperaturilor minime se va situa între 4 și 7 grade în primele nopți ale intervalului, dar va scădea la 0–2 grade în perioada 6–9 noiembrie. În a doua săptămână, valorile nocturne vor fi în jurul a 4 grade.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai ridicată în primele zile ale intervalului și după 10 noiembrie.

CRIȘANA

În primele zile ale intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 13–14 grade Celsius. În perioada 5–7 noiembrie, aceasta va scădea la 10–11 grade, valori care vor caracteriza o vreme rece pentru prima decadă a lunii.

Din 8 și până în 15 noiembrie, estimările indică o medie a temperaturilor maxime de aproximativ 12 grade. Predictibilitatea va fi însă mai redusă, ceea ce înseamnă că pot apărea atât zile mai calde, cât și zile mai reci.

În primele nopți ale intervalului, pe fondul unui cer predominant noros, media temperaturilor minime se va menține între 4 și 6 grade. Ulterior, aceasta va scădea la -1…0 grade în perioada 6–9 noiembrie. În a doua săptămână, valorile nocturne vor fi de 3–4 grade.

Vor fi ploi slabe la începutul intervalului, în zilele de 2 și 3 noiembrie, iar probabilitatea apariției unor noi precipitații va crește după 10 noiembrie.

TRANSILVANIA

Pe parcursul întregului interval de prognoză nu sunt estimate variații semnificative ale regimului termic diurn.

În primele zile, media temperaturilor maxime va fi de 10–12 grade Celsius. Aceasta va scădea ușor în perioada 5–7 noiembrie, până la 8–9 grade, iar ulterior se va situa în jurul valorii de 10 grade.

În primele nopți ale intervalului, pe fondul unui cer predominant noros, media temperaturilor minime se va menține între 4 și 5 grade. Nopțile vor deveni însă reci în perioada 6–9 noiembrie, când valorile minime vor coborî, în general, la -3…-1 grad. În a doua săptămână, temperaturile nocturne vor fi de 0–2 grade.

Vor fi ploi slabe la începutul intervalului, în zilele de 2 și 3 noiembrie, iar probabilitatea apariției unor noi precipitații va crește după 10 noiembrie.

MARAMUREȘ

În primele zile ale intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 13–14 grade Celsius. În perioada 5–7 noiembrie, aceasta va scădea la 9–10 grade, valori care vor caracteriza o vreme rece pentru prima decadă a lunii.

Din 8 și până în 15 noiembrie, estimările indică o medie a temperaturilor maxime de 10–11 grade. Predictibilitatea va fi mai redusă, astfel că sunt posibile atât zile mai calde, cât și zile mai reci.

În primele nopți ale intervalului, pe fondul unui cer predominant noros, media temperaturilor minime se va menține între 4 și 5 grade. Ulterior, aceasta va scădea la -2…0 grade în perioada 5–9 noiembrie. În a doua săptămână, valorile nocturne vor fi de 2–3 grade.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai ridicată după 10 noiembrie. Trecător, sunt posibile și ploi slabe în primele două zile ale intervalului, respectiv 2 și 3 noiembrie.

MOLDOVA

Pe parcursul întregului interval de prognoză nu sunt estimate variații semnificative ale regimului termic diurn.

Media temperaturilor maxime va fi de 8–10 grade Celsius, valori care vor caracteriza, în ansamblu, o vreme rece pentru această perioadă.

În primele nopți ale intervalului, pe fondul unui cer predominant noros, media temperaturilor minime se va menține între 4 și 6 grade. Nopțile vor deveni mai reci, în special în jurul datei de 8 noiembrie, când sunt estimate valori ușor negative, de -2…0 grade.

În a doua săptămână, media regională a temperaturilor minime va fi de 1–2 grade, fără a fi exclusă posibilitatea unor nopți cu temperaturi mai scăzute.

Vor fi ploi slabe la începutul intervalului, în zilele de 2 și 3 noiembrie, în special în partea sudică a regiunii. Sunt posibile perioade cu precipitații și în jurul datei de 7 noiembrie, precum și după 10 noiembrie.

DOBROGEA

În primele trei zile ale intervalului, valorile termice nu vor avea variații semnificative. Media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 12 grade Celsius, iar cea a minimelor, de 8 grade.

În perioada 4–9 noiembrie vor apărea oscilații termice reduse, cu medii ale temperaturilor diurne cuprinse între 8 și 12 grade și ale celor nocturne între 2 și 4 grade.

Din 10 noiembrie, regimul termic va deveni relativ stabil, cu temperaturi maxime medii de 10–12 grade și minime de 4–6 grade.

Temporar, va ploua în intervalul 2–5 noiembrie, când se vor acumula cantități importante de apă. Ulterior, aria și intensitatea precipitațiilor se vor reduce, însă probabilitatea apariției ploilor va crește din nou după 10 noiembrie.

MUNTENIA

Media regională a temperaturilor maxime va crește ușor în intervalul 2–4 noiembrie, de la 10 la 12 grade Celsius. În același timp, temperaturile minime se vor menține relativ constante, la o medie de 6 grade.

Între 4 și 10 noiembrie vor apărea oscilații termice diurne destul de rapide de la o zi la alta, cu valori medii cuprinse între 8 și 12 grade. Nopțile vor deveni însă tot mai reci, iar media temperaturilor minime va coborî treptat până în jurul valorii de -1 grad.

Până la finalul intervalului de prognoză, regimul termic va fi relativ stabil, cu o medie a temperaturilor maxime de 11 grade și a celor minime de 2 grade.

Primele două zile vor fi caracterizate de ploi cu intensități și intervale de manifestare diferite, care vor acumula cantități importante de apă. Între 6 și 9 noiembrie vor mai apărea doar sporadic ploi slabe, însă după această perioadă probabilitatea de extindere a precipitațiilor va crește.

OLTENIA

Primele zile ale lunii, până pe 4 noiembrie, vor fi caracterizate de vreme închisă și temperaturi diurne sub normele climatologice specifice perioadei, cu o medie de aproximativ 10 grade Celsius.

Pe 5 noiembrie, temperaturile maxime vor coborî spre 8 grade, pentru ca ulterior să crească din nou, până la aproximativ 12 grade, în data de 6 noiembrie. Până la sfârșitul intervalului de prognoză nu sunt estimate variații importante.

Temperaturile minime vor avea o medie regională de 6 grade în intervalul 2–5 noiembrie, după care vor scădea spre 0 grade în perioada 6–9 noiembrie. Ulterior, acestea se vor menține în jurul valorii de 3 grade.

Între 1 și 6 noiembrie va ploua temporar, cu intensități variabile, fiind estimate acumulări importante de apă. Probabilitatea apariției unor ploi pe arii mai extinse va crește din 9 noiembrie.

LA MUNTE

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, temperaturile maxime nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta. Media regională a acestora se va situa între 2 și 5 grade Celsius, cea mai rece perioadă fiind estimată între 4 și 7 noiembrie.

Regimul termic nocturn va înregistra, de asemenea, o scădere în același interval, când media temperaturilor minime va ajunge la aproximativ -4 grade.

În restul perioadei, media temperaturilor minime va fi de 0 grade până pe 4 noiembrie și de aproximativ -2 grade în intervalul 8–15 noiembrie.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare va fi mai ridicată în perioada 2–5 noiembrie, când local se vor acumula și cantități mai mari de apă. Un nou interval cu probabilitate ridicată de precipitații este estimat după 9 noiembrie.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal