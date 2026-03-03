Cum va fi VREMEA în România până în 30 martie 2026: Vreme caldă și precipitații puține. Prognoza actualizată pe 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 3 martie 2026, prognoza meteo actualizată pe 4 săptămâni, mai precis estimările meteo pentru perioada până în 30 martie 2026.
Conform meteorologilor ANM, pe parcursul lunii martie 2026, vremea va fi caldă, iar precipitațiile vor fi puține.
*Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026
Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în zonele montane și submontane.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.
*Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026
Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nordice.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.
*Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, local, în regiunile intracarpatice, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026
Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai ridicate, local, în nordul și centrul teritoriului.
Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
