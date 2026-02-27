Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 30 martie 2026: Început de primăvară cu vreme caldă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Începutul primăverii va aduce vreme caldă în România. Așa arată prognoza pe 4 săptămâni publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) vineri, 27 februarie 2026.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produse, precizează ANM.

*Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar pe întreg teritoriul României.

*Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

*Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi în general apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

