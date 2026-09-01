Cum va fi vremea în România până în 28 septembrie 2026: Temperaturi specifice verii și puține ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Cum va fi vremea în România până în 28 septembrie 2026: Temperaturi specifice verii și puține ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 1 septembrie 2026, o actualizare a prognozei meteo pe 4 săptămâni pentru România. Meteorologii reconfirmă că vremea va fi în acest interval caldă pentru această perioadă, iar ploile vor fi puține.
Concret, prognoza meteorologică pentru perioada 31 august – 28 septembrie 2026 indică o toamnă care debutează cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în special în regiunile vestice ale țării. În același timp, ploile vor fi puține în cea mai mare parte a României.
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*31 august – 7 septembrie 2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele vestice.
Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, în special în zonele montane.
*7 – 14 septembrie 2026
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile vestice.
Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.
*14 – 21 septembrie 2026
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, în special în regiunile vestice.
Regimul pluviometric estimat va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.
*21 – 28 septembrie 2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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