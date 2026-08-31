Incendiu la blocul M11 din Alba Iulia: Degajare de fum la subsol
Incendiu la blocul M11 din Alba Iulia: Degajare de fum la subsol
Un incendiu s-a produs în seara zilei de luni, 31 august 2026 la un bloc din Alba Iulia.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, bloc M11.
Incendiul se manifestă cu degajare de fum la subsolul blocului.
Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 23.12.
UPDATE ISU Alba, ora 23.19:
Incendiul se manifestă la subsolul blocului, cu degajare de fum.
Casa scării este inundată cu fum, se intervine pentru evacuarea persoanelor din blocul de locuințe.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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