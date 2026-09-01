Motorina se ieftinește la pompă? Acciza scade cu 25% de la 1 septembrie 2026. Cât va costa litrul și până când se aplică măsura

Acciza la motorina standard este redusă, începând de marți, 1 septembrie 2026, cu 25%, în urma unei noi evaluări realizate de Ministerul Finanțelor. Măsura este temporară și urmărește să atenueze presiunea exercitată asupra prețurilor carburanților de creșterea cotațiilor internaționale.

Reducerea este valabilă până la 15 septembrie 2026, urmând ca nivelul accizei să fie reevaluat din două în două săptămâni, în funcție de evoluția pieței internaționale și a prețurilor de la pompă.

Concret, reducerea accizei este de 701,07 lei la 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 1–15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată în România ajunge la 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că ajustarea face parte dintr-un mecanism gradual, introdus prin Legea nr. 162/2026.

„În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, a declarat Alexandru Nazare.

Motorina, aproape de 10 lei litrul

În ciuda reducerii accizei, prețurile la pompă rămân ridicate. Potrivit platformei Monitorul prețurilor, cel mai mic tarif pentru motorina standard era, la 1 septembrie 2026, de 9,97 lei/litru, în stațiile Petrom.

La MOL și OMV, prețul era de puțin peste 10 lei/litru, în timp ce la Rompetrol motorina standard costa aproximativ 10,20 lei/litru. La Lukoil, litrul ajungea la 10,23 lei.

Datele care au stat la baza noii ajustări indică o creștere de 45,65% a cotațiilor Platts pentru motorină și o majorare de 25,45% a prețului mediu standard.

Acciza va fi recalculată la fiecare două săptămâni

Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 presupune o reevaluare periodică a reducerii accizei. În funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor interne, procentul reducerii poate fi ajustat.

Autoritățile urmăresc astfel să limiteze impactul scumpirii carburanților asupra economiei, în special în transport și logistică. Creșterea costurilor cu motorina se poate reflecta ulterior în prețurile bunurilor și serviciilor.

Pentru benzină, prețurile rămân ușor mai mici. La 1 septembrie 2026, cel mai mic tarif indicat de Monitorul prețurilor era de 9,51 lei/litru, la Petrom. La OMV, MOL, Rompetrol și Lukoil, benzina standard se vindea cu aproximativ 9,54–9,57 lei/litru.

Reducerea actuală a accizei la motorină este valabilă doar până la 15 septembrie 2026. După această dată, nivelul taxării va fi stabilit în urma unei noi evaluări a pieței.

sursa: Mediafax

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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