Ce se schimbă în 2026 în modul în care românii vor încasa banii din Pilonul 2 de pensii

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a finalizat proiectul Normei privind autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private, document care stabilește regulile după care vor fi plătite, începând din 2027, sumele acumulate de milioane de români în sistemul de pensii private.

Proiectul de regulament a fost publicat de ASF, în data de 19 august, pentru consultare publică și introduce o serie de reguli privind contractele de plată, administrarea activelor, rolul depozitarilor și auditorilor, precum și nivelul comisioanelor percepute beneficiarilor.

Reguli stricte pentru contractele de plată

Potrivit proiectului citat, contractele încheiate pentru plata pensiilor private vor trebui să ofere beneficiarilor informații detaliate despre activul transferat. Valoarea acestuia va fi calculată cu o precizie de până la șase zecimale și va trebui să fie menționată împreună cu data calculului efectuat de administratorul fondului.

Documentele vor include, de asemenea, numărul de unități de fond și valoarea unității de fond utilizată la momentul conversiei.

ASF stabilește și un principiu important pentru beneficiari: valoarea totală a plăților efectuate în cadrul contractului de pensie trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea activului transferat, din care pot fi scăzute doar comisioanele prevăzute de lege.

Comisioanele nu vor putea fi majorate în timpul plății pensiei

Una dintre prevederile importante ale proiectului vizează protejarea beneficiarilor împotriva unor creșteri ulterioare ale costurilor.

Furnizorii nu vor putea majora comisioanele aplicabile contractelor care au intrat deja în faza de plată. În cazul în care este necesară modificarea unor prevederi contractuale, aceasta va putea fi făcută doar prin act adițional și cu respectarea unor condiții stricte de informare și transparență.

Avans de până la 30% pentru retragerea programată

Pentru pensiile private plătite prin sistemul retragerii programate, proiectul ASF prevede posibilitatea acordării unui avans unic de cel mult 30% din valoarea activului acumulat.

Contractul va trebui să precizeze durata perioadei de plată, care în cazul retragerii programate nu poate fi mai mică de opt ani. De asemenea, beneficiarul va trebui să primească informații clare despre modul în care poate evolua valoarea pensiei lunare pe durata perioadei de plată.

Ce se întâmplă în cazul pensiilor viagere

În cazul pensiilor viagere, plata va continua pe toată durata vieții beneficiarului. Contractele vor trebui să conțină informații privind tipul pensiei, valoarea inițială, modul de calcul, precum și condițiile în care pensia poate fi indexată.

Vor fi prevăzute și informații referitoare la beneficiari sau, după caz, la persoanele care pot beneficia de drepturi în calitate de supraviețuitori.

Totodată, furnizorii vor avea obligația de a informa beneficiarii cu privire la modul în care sunt prelucrate datele personale, în conformitate cu normele europene privind protecția datelor (GDPR).

Noile reguli urmăresc să stabilească un cadru unitar și transparent pentru momentul în care participanții la Pilonul II vor începe să transforme economiile acumulate în venituri de pensie.

sursa: romaniatv.net

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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