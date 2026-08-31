Cum va fi vremea în Transilvania până pe 13 septembrie 2026: Când va ploua. Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până pe 13 septembrie 2026: Când va ploua. Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 31 august 2026, prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni.
Conform prognozei, prima săptămână debutează cu temperaturi ridicate în Transilvania, cu maxime medii de aproximativ 31 de grade Celsius în primele zile ale intervalului. În perioada 1–4 septembrie 2026, temperaturile vor scădea ușor, până la valori de circa 28 de grade.
Din 5 septembrie 2026, vremea se va încălzi din nou, iar media temperaturilor maxime va urca spre 31 de grade, valori care se vor menține până în jurul datei de 7 septembrie.
Ulterior, în cea de-a doua săptămână a intervalului, temperaturile diurne vor intra pe un trend descendent. Astfel, spre 13 septembrie 2026, maximele medii sunt estimate să ajungă la aproximativ 26 de grade Celsius.
Și nopțile vor fi răcoroase. În primele trei zile sunt prognozate temperaturi minime medii de 14 grade, după care acestea vor coborî la aproximativ 12 grade Celsius, nivel care se va menține în cea mai mare parte a perioadei. O excepție va fi 6 septembrie, când minimele vor urca din nou spre 14 grade.
În privința precipitațiilor, ploi sunt așteptate în primele două zile ale intervalului. Ulterior, probabilitatea de ploaie va crește din nou în cea de-a doua săptămână, ceea ce indică o schimbare treptată spre o vreme mai instabilă în regiune.
Per ansamblu, Transilvania va avea parte de un început de septembrie călduros, urmat de o răcire treptată în a doua parte a intervalului, cu temperaturi care vor coborî spre valorile normale pentru această perioadă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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