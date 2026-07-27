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Cum va fi vremea în Transilvania până în 9 august 2026: Caniculă, cu temperaturi de până la 36 de grade. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

Ioana Oprean

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Cum va fi vremea în Transilvania până în 9 august 2026: Caniculă, cu temperaturi de până la 36 de grade. Prognoza meteo pe 2 săptămâni

Transilvania se pregătește pentru una dintre cele mai călduroase perioade ale acestei veri. După câteva zile cu temperaturi moderate și episoade de instabilitate atmosferică, valorile termice vor crește semnificativ, iar începutul lunii august va aduce un val de caniculă, indică prognoza pe 2 săptămâni pe regiuni emisă luni, 27 iulie 2026 de Administrația Națională de Meteorologie.

În primele trei zile ale intervalului de prognoză, maximele se vor situa în jurul valorii de 28 de grade. Apoi, vremea se va încălzi de la o zi la alta, iar între 1 și 7 august 2026 temperaturile vor atinge, în medie, 35-36 de grade, transformând regiunea într-una dintre cele mai fierbinți zone ale țării.

Și nopțile vor deveni tot mai calde. Dacă în prima săptămână minimele vor coborî până la 10-14 grade, în a doua parte a intervalului acestea vor urca la 14-18 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează perioade cu instabilitate atmosferică în primele două zile ale intervalului, iar după 5 august 2026 cresc din nou șansele pentru averse și furtuni locale.

Prognoza emisă de ANM luni, 27 iulie 2026 este valabilă până în data de 9 august și indică o perioadă dominată de temperaturi ridicate, cu un scurt respiro doar odată cu revenirea instabilității atmosferice spre finalul intervalului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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