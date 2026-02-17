Cum va fi vremea în România până în 16 martie 2026: Valori termice scăzute în penultima săptămână din februarie, apoi încălzire semnificativă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Cum va fi vremea în România până în 16 martie 2026: Valori termice scăzute în penultima săptămână din februarie, apoi încălzire semnificativă

Meteorologii au actualizat, marți, 17 februarie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni, estimând că va fi frig în estul ţării în această săptămână, după care, până la jumătatea lunii martie, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în majoritatea regiunilor.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi

prognozate cu ajutorul acestui produs, a precizat Administrația Națională de Meteorologie.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.

