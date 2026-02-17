Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 16 martie 2026: Valori termice scăzute în penultima săptămână din februarie, apoi încălzire semnificativă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cum va fi vremea în România până în 16 martie 2026: Valori termice scăzute în penultima săptămână din februarie, apoi încălzire semnificativă

Meteorologii au actualizat, marți, 17 februarie 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni, estimând că va fi frig în estul ţării în această săptămână, după care, până la jumătatea lunii martie, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în majoritatea regiunilor. 

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi
prognozate cu ajutorul acestui produs, a precizat Administrația Națională de Meteorologie.

Citește și: Vreme schimbătoare și precipitații în România în următoarele 2 săptămâni: Maxime de până la 6 grade și minime de până la -10 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Valorile termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

17-18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Intensificări de până la 90 km/h ale vântului

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

17 februarie 2026

De

17-18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Intensificări de până la 90 km/h ale vântului Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat în dimineața zilei de marți, 17 februarie 2026, atenționarea Cod Galben care vizează zona de munte din sudul județului Alba, precum și alte județe din România. […]

Citește mai mult

Actualitate

Două proiecte de lege privind modificarea legislației combaterii hărțuirii și violenței la locul de muncă, adoptate de Senat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 42 de minute

în

17 februarie 2026

De

Două proiecte de lege privind modificarea legislației combaterii hărțuirii și violenței la locul de muncă, adoptate de Senat Senatul a aprobat, luni, în plen, două inițiative legislative propuse de Guvern care aduc modificări cadrului legal privind prevenirea și combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă. Primul proiect prevede modificarea Codului muncii și introduce definiții […]

Citește mai mult

Actualitate

Ucigașul lui Gheorghe Chindriș a explicat pas cu pas cum l-a ucis pe fostul director Cupru Min Abrud. Bărbatul de 65 de ani, lovit mortal cu un calorifer electric

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

17 februarie 2026

De

Ucigașul lui Gheorghe Chindriș a explicat pas cu pas cum l-a ucis pe fostul director Cupru Min Abrud. Bărbatul de 65 de ani, lovit mortal cu un calorifer electric Crima violentă petrecută în localitatea Florești, în apropiere de Cluj-Napoca, în urma căreia Gheorghe Chindriș, fostul director Cupru Min Abrud și-a pierdut viața, a scos la […]

Citește mai mult