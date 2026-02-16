Vreme schimbătoare și precipitații în România în următoarele 2 săptămâni: Maxime de până la 6 grade și minime de până la -10 grade în Transilvania. Prognoza meteo actualizată
Vreme schimbătoare și precipitații în România în următoarele 2 săptămâni: Maxime de până la 6 grade și minime de până la -10 grade în Transilvania
Media temperaturilor maxime, cât minime va oscila pe tot parcursul următoarelor două săptămâni (16 februarie – 1 martie), la nivel național, regimul termic fiind unul, în general, caracteristic perioadei din calendar, în timp ce precipitațiile se vor semnala aproape în fiecare zi, indică estimările publicate, luni, 16 februarie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Citește și: 16-19 februarie 2026 | COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte zone din țară: Răcire, precipitații mixte, strat de zăpadă, vânt și viscol, până joi
În Banat, în intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la o zi la alta și se va încadra între 6 și 10 grade. Ulterior, în intervalul 20 – 22 februarie, valorile termice vor continua să scadă spre un grad, iar după data de 23 februarie vremea se va încălzi ușor, maximele ajungând spre 10 – 11 grade. În perioada 16 – 20 februarie, media temperaturilor minime se va încadra între -3 și 2 grade, urmând ca în zilele de 21 și 22 februarie aceasta să coboare spre -6 grade, ca, ulterior, până spre sfârșitul intervalului, să se atingă zero grade. Temporar, vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.
În Crișana, între 16 și 19 februarie, media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 5 grade. În intervalul 20 – 22 februarie, va avea loc o scădere a temperaturilor și se vor înregistra 0 – 2 grade, iar după data de 23 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile vor fi în creștere spre 8 grade. În prima săptămână a intervalului, media temperaturilor minime va avea variații de la o zi la alta și se va încadra între -6 și zero grade, iar în a doua săptămână valorile termice vor crește treptat spre zero grade. Temporar, vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.
În Transilvania, până pe 19 februarie, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 și 6 grade, iar pe 20 și 21 februarie vor scădea spre -2 grade. De pe 22 februarie și până spre sfârșitul intervalului, temperaturile medii diurne vor crește spre 6 grade. În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii nocturne se vor încadra între -10 și -2 grade, iar în ultima săptămână vor fi în creștere spre -2 grade. Precipitații se vor semnala, temporar, pe tot parcursul intervalului de prognoză.
În Maramureș, până spre finalul acestei săptămâni, mediile temperaturilor maxime se vor încadra între 2 și 6 grade, iar între 20 și 22 februarie acestea se vor situa în jurul valorii de un grad. În ultima săptămână din interval, valorile termice diurne vor crește treptat spre 6 grade. În prima săptămână a intervalului, temperaturile medii nocturne vor avea variații și se vor încadra între -6 grade la începutul săptămânii și -8 grade la sfârșitul acesteia, apoi vor crește treptat în ultima săptămână între -2 și zero grade. Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.
În Moldova, prima săptămână de prognoză va debuta cu temperaturi medii diurne de -2 grade, apoi pe 19 februarie vor crește spre 4 grade, iar în intervalul 20 – 22 februarie vremea se va răci din nou, astfel încât temperaturile medii diurne se vor situa în jurul a -2 grade. În ultima săptămână, mediile temperaturilor maxime vor crește spre 6 grade. Mediile temperaturilor minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului și se vor încadra, în prima săptămână între -10 și -4 grade, iar în cea de-a doua între -6 și -2 grade. Temporar, vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.
În Dobrogea, în prima săptămână de prognoză, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta. În primele trei zile, acestea vor scădea de la 6 grade la zero grade, apoi (19 – 20 februarie) vor crește spre 7 grade. Pe 21 februarie, temperaturile medii diurne vor scădea spre -2 grade, după care vor crește treptat spre 8 grade. Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 4 grade, în prima zi, spre -2 grade, pe 19 februarie. Ulterior, în intervalul 20 – 22 februarie, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta și se vor încadra între -6 și 3 grade. Începând cu data de 23 februarie, acestea vor crește de la -6 grade spre zero grade. Precipitații ar urma să se semnaleze pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză.
În Muntenia, în această săptămână, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta, iar în primele trei zile acestea se vor încadra în jurul a 4 grade, apoi de pe 19 februarie până pe 21 februarie, vor scădea spre zero grade. Din data de 22 februarie și până spre sfârșitul intervalului de prognoză, valorile termice vor crește treptat spre 10 grade. Temperaturile medii nocturne vor scădea treptat de la 2 grade, în prima zi, spre -2 grade pe 19 februarie. În intervalul 20 – 22 februarie, vor exista variații de temperatură, între -7 și zero grade. Începând cu data de 23 februarie, vor crește treptat spre -2 grade. Vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.
În Oltenia, mediile temperaturilor maxime vor avea variații de la o zi la alta, în primele patru zile, și se vor încadra în jurul a 6 grade, apoi de pe 20 februarie și până pe 22 februarie vor scădea și se vor situa în jurul a 4 grade. De pe 23 februarie până spre sfârșitul intervalului de prognoză, temperaturile vor crește treptat, spre 10 grade. Temperaturile medii nocturne se vor încadra în jurul valorii de -1 grad în intervalul 16 – 20 februarie, iar în perioada 21 – 23 februarie se vor încadra în jurul a -4 grade, apoi până la sfârșitul intervalului vor crește spre zero grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va exista pe tot parcursul intervalului de prognoză.
La munte, mediile temperaturilor maxime nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta și se vor încadra în jurul valorii de -1 grad. Temperaturile medii nocturne vor oscila în prima săptămână între -10 și -4 grade, iar în a doua săptămână între -8 și -6 grade. Temporar, vor fi precipitații pe tot parcursul intervalului de prognoză.
