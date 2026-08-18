Cum va fi vremea în România până în 14 septembrie 2026: Temperaturi peste normal și precipitații puține până la începutul toamnei. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Vremea se menține mai caldă decât normalul climatologic în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor lipsi în următoarele săptămâni. Prognoza pentru perioada 17 august – 14 septembrie 2026, publicată marți, 18 august 2026 de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), indică temperaturi ridicate, cu abateri pozitive mai pronunțate în vest și centru, în timp ce regimul pluviometric va fi deficitar în mai multe intervale.

*Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori cu mult mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și centrale. Excepție va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi în general apropiate de cele normale.

*Săptămâna 31.08.2026 – 07.09.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

*Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal