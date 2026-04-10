Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi ridicate și ploi puține. Prognoza ANM pe 4 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 10 aprilie 2026 prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, estimările fiind realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.
Conform meteorologilor, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
*Săptămâna 13-20 aprilie 2026
Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în regiunile intracarpatice, iar în restul țării se vor menține în general apropiate de valorile obișnuite. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
*Săptămâna 20-27 aprilie 2026
Temperaturile medii vor fi ușor peste normal în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice ale perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale la nivel național.
*Săptămâna 27 aprilie – 4 mai 2026
Temperatura medie a aerului va înregistra valori ușor mai ridicate decât normalul în regiunile intracarpatice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor.
*Săptămâna 4-11 mai 2026
Valorile termice vor fi ușor peste normal în extremitatea de nord-vest a țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
