Cum va fi VREMEA în România până în 11 mai 2026: Temperaturi ridicate și ploi puține. Prognoza ANM pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 10 aprilie 2026 prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, estimările fiind realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Conform meteorologilor, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

*Săptămâna 13-20 aprilie 2026

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în regiunile intracarpatice, iar în restul țării se vor menține în general apropiate de valorile obișnuite. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 20-27 aprilie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor peste normal în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice ale perioadei. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale la nivel național.

*Săptămâna 27 aprilie – 4 mai 2026

Temperatura medie a aerului va înregistra valori ușor mai ridicate decât normalul în regiunile intracarpatice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor.

*Săptămâna 4-11 mai 2026

Valorile termice vor fi ușor peste normal în extremitatea de nord-vest a țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Călin Georgescu, mesaj pentru fanii săi în Săptămâna Mare: ,,Să fie clar pentru toți! Nu plec nicăieri. Rămân aici! Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor. Alături de cel sărac, obidit și nedreptățit”

Călin Georgescu, mesaj pentru fanii săi în Săptămâna Mare: ,,Să fie clar pentru toți! Nu plec nicăieri. Rămân aici! Nu vă las singuri. Rămân aici, cu poporul și pentru popor. Alături de cel sărac, obidit și nedreptățit" Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj clar în Săptămâna Mare pentru fanii săi. După […]

Bunuri sechestrate 2026 | Ce garantează apariția platformei digitale de licitații ANAF. Ministru: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri”

Bunuri sechestrate 2026 | Ce garantează apariția platformei digitale de licitații ANAF. Ministru: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri" Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, vineri, 10 aprilie 2026 că platforma elicitatii.anaf.ro, recent lansată, garantează că „nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, […]

Mircea Lucescu, înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare: Cortegiul funerar a plecat de la stadionul „Arena Națională”

Mircea Lucescu, înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început, în dimineața zilei de vineri, 10 aprilie 2026, la Biserica Elefterie din Capitală şi va dura aproximativ două ore. Marele antrenor va fi înhumat la cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Citește și: FOTO | Marele Mircea […]

