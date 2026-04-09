Cum va fi VREMEA în România de PAȘTELE ORTODOX și de 1 MAI 2026: Temperaturi scăzute, apoi primăvara își reintră în drepturi. Prognoza pe 4 săptămâni actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, 7 aprilie 2026 prognoza meteo pe 4 săptămâni. Estimările acoperă perioada până în 4 mai 2026 și indică o evoluție gradată a vremii, de la răcoare accentuată spre valori mai apropiate de normalul primăverii.

*Săptămâna 6–13 aprilie 2026

Prima săptămână vine cu abateri termice negative pe tot teritoriul țării. Zonele montane și nord-estul vor resimți cel mai puternic răcoarea. Precipitațiile vor fi deficitare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normalul perioadei.

*Săptămâna 13–20 aprilie 2026

Temperaturile rămân ușor mai scăzute față de cele normale în regiunile sudice și la munte. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general normale pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi excedentare în sud și sud-est. În rest, regimul pluviometric se menține în jurul valorilor normale.

*Săptămâna 20–27 aprilie 2026

A treia săptămână aduce o ușoară îmbunătățire termică. Regiunile intracarpatice vor înregistra temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei. Restul țării va ]nregistra valori termice normale. Precipitațiile se vor situa în jurul normalului în majoritatea regiunilor.

*Săptămâna 27 aprilie – 4 mai 2026

Ultima săptămână din interval aduce o schimbare clară față de debutul lunii aprilie. Temperaturile medii vor depăși ușor valorile normale pe întreg teritoriul României. Regiunile intracarpatice vor resimți cel mai pronunțat această tendință de încălzire. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în regiunile nordice, nord-estice și centrale, iar în rest vor în general apropiate de cele normale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI