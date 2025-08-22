Cum va fi VREMEA în România în septembrie 2025: Temperaturi ridicate, dar și ploi, în prima lună de toamnă. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Cum va fi timpul în România în septembrie 2025: Temperaturi ridicate, dar și ploi, în prima lună de toamnă. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 22 august 2025, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, pentru perioada 25 august – 22 septembrie.

Potrivit meteorologilor, vremea se răcește în prima săptămână din interval, apoi se încălzește ușor. De asemenea, vor fi ploi în primele două săptămâni în vestul și nordul țării.

Vremea în săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea nord-estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitar în cele sudice și la munte, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și ușor deficitare în sud, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele specifice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI