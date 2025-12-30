Cum va fi VREMEA în ianuarie 2026: Meteorologii ANM au anunțat ce temperaturi ne așteaptă în prima lună din anul viitor
Temperaturile vor depăși mediile obișnuite ale perioadei, iar regimul precipitațiilor va varia: în unele regiuni se vor înregistra cantități mai mari decât normalul, în timp ce în altele acestea se vor situa în jurul valorilor obișnuite, potrivit meteorologilor care au anunțat prognoza pentru luna ianuarie 2026.
Săptămâna 29 decembrie- 5 ianuarie
Valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu posibilitatea unor temperaturi ușor mai scăzute în zona Carpaților Meridionali.
Regimul precipitațiilor va fi excedentar în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, dar deficitar în regiunile extracarpatice; în restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de media normală.
Săptămâna 5-12 ianuarie
Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice. Precipitațiile vor fi excedentare la nivel național, mai ales în jumătatea vestică a țării.
Săptămâna 12-19 ianuarie
Valorile termice vor continua să fie peste media normală, în special în regiunile sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile intracarpatice, iar în restul țării vor fi apropiate de normal.
Săptămâna 19-26 ianuarie
Temperaturile vor fi ușor peste cele specifice perioadei, iar precipitațiile vor fi, în mare parte, apropiate de valorile normale.
