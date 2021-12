Cum va fi VREMEA în anul 2022. Prognoza METEO indică că o sa fie unul dintre cei mai fierbinți ani din istorie

Moș Crăciun are dosar la o Judecătorie din România: Nu vrea să stea în carantină! „Menționez că deplasarea s-a realizat în scop profesional”

Moș Crăciun are dosar la Judecătoria Ploiești: Nu vrea să stea în carantină! / ”Menționez că deplasarea s-a realizat în scop profesional, pentru aprovizionarea în vederea împărțirii de cadouri”

Magistrații Judecătoriei Ploiești anunță pe pagina de Facebook a instituției că ”soarta” lui Moș Crăciun se află în mâinile lor.

E vorba, evident, de o glumă făcută de persoanele care administrează pagina de Facebook a instituției.

”BREAKING NEWS! Soarta Crăciunului în mâinile Judecătoriei Ploiești! Moș Crăciun contestă decizia de carantinare! Ce vor decide magistrații ploieșteni?”, scrie în postare.

Moș Crăciun explică faptul că nu este nevoit să stea în carantină după ce a intrat în România, deoarece sania sa are mai mult de 2,4 tone și trebuie încadrat în excepțiile care privesc șoferii de TIR.

Sunt prezentate și extrase din contestația înaintată de Moș Crăciun, prin care solicită să nu stea în carantină.

„În fapt, în data de 24.12.2021 ora 2.00 A.M. am aterizat cu sania pe aeroportul Otopeni, venind din zona roșie. Menționez că am prezentat rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat în data de 23.12.2021, dar s-a apreciat că sania pe care o conduceam nu este autovehicul.

Vă rog sa constatați că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 5 alin. 9 indice 1 din Hotărârea nr. 43/02.07.2021 și art. 1 pct. 3 lit. h) din Hotărârea nr. 111/06.12.2021, încadrându-mă în categoria persoanelor exceptate de la măsura carantinei, în calitate de conducător de autovehicul cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă.

Atașez, în dovedire, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate ale saniei. Apreciez că aceasta se încadrează în noțiunea de autovehicul, în accepțiunea art. 6 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002, fiind un vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat pentru transportul mărfurilor atât în aer, cât și pe drum.

Menționez că deplasarea s-a realizat în scop profesional, pentru aprovizionarea în vederea împărțirii de cadouri planificată în noaptea de 24 spre 25 decembrie”, se arată în postarea urcată pe pagina de Facebook a Judecătoriei Ploiești.

