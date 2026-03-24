Cum va fi VREMEA de Florii și Paște 2026 în România: Răcire accentuată și ploi la început de aprilie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată

Ioana Oprean

Cum va fi VREMEA de Florii și Paște 2026 în România: Răcire accentuată și ploi la început de aprilie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza meteo pentru perioada 24 martie-20 aprilie 2026. Conform ANM, la început de aprilie 2026 valorile termice vor scădea cu aproximativ 10 grade Celsius, apoi vor crește din nou. Vor fi, de asemenea, ploi pe arii extinse. 

Citește și: Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe 2 săptămâni

*Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-vestice, sudice și estice, precum și în zonele montane, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a țării.

*Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea estică a teritoriului.

*Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Actualitate

A început Sea Shield 2026: Peste 2.500 de militari din România și 12 țări aliate desfășoară exerciții ample pe Marea Neagră

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

în

24 martie 2026

De

A început Sea Shield 2026: Peste 2.500 de militari din România și 12 țări aliate desfășoară exerciții ample pe Marea Neagră În România începe astăzi un amplu exercițiu NATO, în cadrul căruia mii de militari și zeci de nave vor simula în Marea Neagră respingerea unui atac rusesc. Sea Shield este cel mai mare exercițiu […]

Citește mai mult

Actualitate

Președintele Asociației Energia Inteligentă: Ordonanța privind piața țițeiului nu va reduce prețurile la carburanți

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

în

24 martie 2026

De

Președintele Asociației Energia Inteligentă: Ordonanța privind piața țițeiului nu va reduce prețurile la carburanți Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, care urmează să fie adoptată de Guvern, nu răspunde în mod real nevoilor consumatorilor, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță. Potrivit acestuia, măsurile propuse […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum poți primi pensia pe card în 2026: De ce să alegeți această modalitate de plată. Documente necesare

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

24 martie 2026

De

Cum poți primi pensia pe card în anul 2026: De ce să alegeți această modalitate de plată. Documente necesare Pentru un acces mai rapid, sigur și comod la drepturile dumneavoastră bănești, Casa Județeană de Pensii Alba încurajează beneficiarii să opteze pentru plata pensiei în cont bancar. Citește și: Ajutor pentru pensionari 2026: Care sunt pensionarii […]

Citește mai mult