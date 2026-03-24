Cum va fi VREMEA de Florii și Paște 2026 în România: Răcire accentuată și ploi la început de aprilie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni actualizată
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza meteo pentru perioada 24 martie-20 aprilie 2026. Conform ANM, la început de aprilie 2026 valorile termice vor scădea cu aproximativ 10 grade Celsius, apoi vor crește din nou. Vor fi, de asemenea, ploi pe arii extinse.
*Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile nordice.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-vestice, sudice și estice, precum și în zonele montane, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a țării.
*Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026
Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.
Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea estică a teritoriului.
*Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.
*Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026
Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.
