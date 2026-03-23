Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat luni, 23 martie 2026 o prognoză meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni.
*BANAT
Între 23 și 26 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, media maximelor termice urmând să se situeze între 15 și 18 grade. În următoarele trei zile se va răci, chiar și cu mai mult de 6…7 grade. La finalul lunii martie și la începutul lunii aprilie, se va încălzi din nou, iar media maximelor termice va tinde spre 13 grade. Din data de 2 aprilie, temperaturile maxime vor avea o medie cuprinsă în general între 12 și 14 grade. Media minimelor termice va avea
variații între 2 și 6 grade în prima săptămână și între 1 și 5 grade în cea de-a doua.
Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.
*CRIȘANA
Media maximelor termice va fi în creștere de la 15 grade în 23 martie, până la 18 grade în 26 martie. În următoarele trei zile se va răci cu 6…7 grade, apoi, la finalul lunii martie va urma o nouă încălzire, de 4…5 grade. În primele zile din luna aprilie temperaturile maxime vor fi în medie între 11 și 15 grade. Media minimelor termice se va situa între 2 și 6 grade în prima săptămână și între 1 și 4 grade în cea de-a doua.
Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.
*TRANSILVANIA
Până în data de 26 martie vremea se va încălzi, iar media maximelor termice va avea valori de la 12 la 15 grade. În următoarele două-trei zile, se va resimți o scădere de temperatură de aproximativ 6 grade, apoi media maximelor termice va avea variații în general între 9 și 13 grade. Media minimelor termice se va situa între 0 și 4 grade în prima săptămână și între -1 și 3 grade în cea de-a doua săptămână.
Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.
*MARAMUREȘ
Între 23 și 27 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu o medie a maximelor termice cuprinsă între 14 și 17 grade. Va urma o răcire până la finalul primei săptămâni, când temperaturile maxime vor ajunge să se situeze în medie între 9 și 12 grade. În cea de a doua săptămână media maximelor de temperatură va oscila între 10 și 14 grade. Minimele termice vor fi în creștere, de la o medie de 2 grade în prima dimineață, până la 4…5 grade în diminețile
zilelor de 27 și de 28 martie, apoi trendul general va fi de scădere.
Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.
*MOLDOVA
În primele 4 zile din interval vremea se va încălzi, de la o medie de 12 grade în prima, până la 16 grade în 26 martie, când va caracteriza o vreme mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. Vor urma două zile de răcire, cu aproximativ 5 grade, apoi, până la finalul intervalului de prognoză temperaturile maxime vor avea variații în general între 11 și 14 grade. Media minimelor termice se va situa în general între 2 și 5 grade.
Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.
*DOBROGEA
Pe tot parcursul intervalului de prognoză, media valorilor termice maxime va oscila între 12 și 15 grade, iar a minimelor, în general între 3 și 6 grade.
Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai mare în ultimele cinci zile ale lunii martie și în primele zile ale lunii aprilie.
*MUNTENIA
Între 24 și 26 martie vremea se va încălzi semnificativ, media maximelor termice urmând să se situeze între 16 și 18 grade. În următoarele două zile se va răci, cu aproximativ 6…7 grade, apoi, până în data de 1 aprile se va încălzi, media maximelor termice urcând până spre 15…16 grade. În zilele care vor urma, până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor de temperatură se va situa între 12 și 15 grade. Minimele termice vor fi cuprinse, în medie, între
2 și 5 grade.
Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.
*OLTENIA
Media maximelor termice va fi în creștere semnificativă, de la 12 grade în 23 martie, până la 18 grade în 26 martie. În următoarele trei zile vremea se va răcori, maximele termice atingând cel mult 11…12 grade, apoi va urma o perioadă cu temperaturi maxime, cuprinse în medie, între 12 și 15 grade. Media minimelor termice se va situa, în general, între 2 și 5 grade.
Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.
*LA MUNTE
În tot intervalul de prognoză, valorile termice vor avea variații, în general, între 0 și 5 grade media maximelor și între -4 și -1 grad a minimelor.
Vor fi precipitații aproape zilnic, până în data de 26 martie pe spații mici, apoi pe arii extinse.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 județe: Măsurile dispuse
AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din...
Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe...
Știrea Zilei
Bărbat din Oiejdea, prins BEAT la volan și fără permis, arestat preventiv: A avut o alcoolemie de 3,64 g‰ alcool pur în sânge
Bărbat din Oiejdea, prins BEAT la volan și fără permis, arestat preventiv: A avut o alcoolemie de 3,64 g‰ alcool...
Guvernul va declara situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere: Adaosul comercial la motorină și benzină va fi limitat
Guvernul va declara situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere: Adaosul comercial la motorină și benzină va...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 22.500 de lei și 44 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 16-20 martie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 22.500 de lei și 44 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 16-20 martie 2026:...
Simulare Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au lipsit de la proba la Limba și literatura română
Simulare Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au lipsit de la proba la Limba și literatura română Elevii de clasa...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
Opinii Comentarii
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile În...
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără copilărie
21 martie: Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Să ne îndreptăm atenţia mai mult, măcar pentru o zi, către copiii fără...