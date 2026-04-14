Cum și-ar putea recupera prejudiciul românii păgubiţi prin creşterea artificială a ROBOR în pandemia de Covid-19
Românii păgubiţi prin practici anticoncurenţiale vor avea, alături de stat, un mecanism mai simplu şi eficient pentru recuperarea prejudiciului, potrivit unui proiect de lege depus de deputatul USR Alexandru Dimitriu.
Conform acestuia, măsurile propuse i-ar ajuta şi pe cei păgubiţi prin creşterea artificială a ROBOR în timpul pandemiei de Covid-19, aşa cum a scos la lumină investigaţia recent finalizată de Consiliul Concurenţei.
„Am depus, astăzi, un proiect de lege prin care românii şi statul, afectaţi de creşterea artificială a ROBOR, prin înţelegeri între bănci, îşi pot recupera mai uşor banii. Nu vorbim doar despre sancţiuni pentru bănci, aşa cum, probabil, va da Consiliul Concurenţei. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, a anunţat, marți, 14 aprilie 2026 deputatul Alexandru Dimitriu.
Potrivit estimărilor, 1 punct procentual în plus la ROBOR înseamnă aproximativ 58 milioane lei/lună în plus de la populaţie, 137 milioane lei/lună în plus de la firme şi 29 milioane lei/lună în plus de la administraţia locală, adică, în total, într-o singură lună ar fi aproximativ 225 de milioane de lei în plus, peste 2,5 miliarde de lei pe an.
Cu toate acestea, în 2022, ROBOR nu a crescut cu 1 punct procentul, ci cu mai mult de 6 puncte procentuale.
Proiectul USR modifică şi completează OUG 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, în sensul stabilirii unui mecanism clar şi eficient pentru maximizarea şanselor de recuperare a prejudiciului, arată USR într-u comunicat.
„Pe de o parte, pentru a facilita accesul efectiv la justiţie şi a asigura o protecţie eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante şi li se vor putea aplica prevederile corespunzătoare (art. 59-60) din Codul de procedură civilă. Pe de altă parte, este abilitat Ministerul Finanţelor, în calitate de reprezentant al statului, să întreprindă toate demersurile legal necesare – inclusiv formularea de acţiuni în justiţie – pentru recuperarea despăgubirilor cuvenite autorităţilor şi administraţiei publice centrale şi locale”, au menționat reprezentanții USR.
