În pandemia de Covid-19 românii au plătit rate mai mari în mod incorect: Ce amenzi riscă băncile. Raport al Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței ar putea da cea mai mare amendă din istoria sa, în cazul în care, după mai bine de trei ani de investigații și volume uriașe de informații analizate, va ajunge la concluzia că cele zece bănci participante la stabilirea ratelor de referință ROBID/ROBOR sunt vinovate de fixarea valorii ROBOR, potrivit Mediafax.

„Băncile au cam „sărit calul”. Condiţiile de lichiditate, probabil că au împins băncile să iasă dintr-o anumită limită, să sară calul, cum am spus, cu ROBOR-ul”, a declara guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în 2022, după ce indicele ROBOR a explodat în câteva luni. Mai exact, de la 1,4% în august 2021, a trecut de 3% in ianuarie 2022 pentru ca in octombrie 2022 să depăşească 8%.

Cele 10 bănci vizate sunt Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank și Intesa Sanpaolo România, acestea fiind cele care participă la calculul ratei ROBOR.

De la startul investigației, OTP Bank a fost preluată de Banca Transilvania, fuziune finalizată pe 28 februarie 2025, iar EximBank a devenit Exim – Banca Româneacă.

Băncile vizate și-au anunțat zilele acestea acționarii și potențiali investitori la Bursa de Valori București (BVB) că au primit raportul preliminar au autorității naționale de reglementare în domeniu. Încă din această etapă, unele dintre instituțiile de credit au avertizat că sunt pregătite să se adrese instanței în cazul în care inspectorii ajung la concluzia că ar fi vinovate de practici care ar afecta drepturile clienților.

Este vorba despre raportul preliminar al echipei de investigație, asupra căruia băncile au la dispoziție 30 de zile pentru a-și exprima punctele de vedere, înainte ca instituția să îl analizeze și să decidă dacă îl însușește și, eventual, dacă va dispune măsuri sancționatorii.

Băncile sunt chemate să dea un răspuns oficial pe baza acestui raport, inclusiv să trimită responsabilii segmentului la audieri.

Când este așteptată decizia finală

Din informațiile Mediafax, decizia finală privind amenzile, luată în plenul Consiliul Concurenței, este așteptată să fie luată înainte de finalul lunii iunie 2026, când expiră mandatul actualilor membri.

Conform legii, dacă inspectorii de concurență constată o încălcare a legii, companiile pot fi sancționate cu un procent din cifra de afaceri, care pot merge până la 10% conform legii, care este calculat în funcție de circumstanțe atenuante sau agravante, sau, la polul opus în funcție de recunoașterea neregulilor, care permite mai multă clemență.

Ce amenzi riscă băncile

Dat fiind că băncile nu au cifră de afaceri, amenda va fi aplicată, dacă e cazul, la echivalentul cifrei de afaceri din domeniu și, chiar dacă nu s-ar aplica procentul maxim, tot se așteaptă ca aceasta să fie la sute de milioane de euro, cea mai mare amendă din istoria Consiliului, potrivit informațiilor Mediafax.

Potrivit normelor Consiliului Concurenței de individualizare a amenzilor, „pentru instituţiile de credit şi alte instituţii financiare, prevăzute la art. 68 lit. a) din lege, cifra de afaceri avută în vedere în scopul aplicării amenzii este alcătuită, cumulativ, din următoarele elemente de venit, după deducerea impozitelor şi taxelor legate direct de acestea, conform legislaţiei specifice fiecărui domeniu:

a) venituri din dobânzi şi venituri asimilate;

b) venituri privind titlurile: venituri din acţiuni şi din alte titluri cu venit variabil, venituri din participaţii, venituri din părţi în cadrul societăţilor legate;

c) venituri din comisioane;

d) profitul net din operaţiuni financiare;

e) alte venituri din exploatare;

f) alte categorii de venituri prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu”.

Mai mult, deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, adică se plătesc pe loc, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

