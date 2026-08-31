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Cum se ia în calcul în 2026 concediul pentru creșterea copilului la pensie: Precizările Casei de Pensii Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

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Cum se ia în calcul în 2026 concediul pentru creșterea copilului la pensie: Precizările Casei de Pensii Alba

Perioada în care un părinte a stat acasă pentru creșterea copilului poate fi valorificată diferit la stabilirea pensiei, în funcție de data la care a fost efectuat concediul. Casa Județeană de Pensii Alba explică modul în care aceste perioade sunt luate în calcul pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Una dintre întrebările frecvente adresate pensionarilor și viitorilor pensionari este dacă perioada concediului pentru creșterea copilului reprezintă vechime la pensie. Răspunsul diferă în funcție de perioada în care a fost acordat concediul.

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Concediul pentru creșterea copilului înainte de 1 aprilie 2001

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, concediul pentru îngrijirea copilului constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare contributiv.

Perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006

În intervalul 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, perioada în care s-a beneficiat de indemnizație de asigurări sociale pentru creșterea copilului este considerată perioadă asimilată stagiului de cotizare.

Această perioadă nu reprezintă stagiu contributiv și, prin urmare, nu este luată în calcul la acordarea punctelor de stabilitate.

Concediul pentru creșterea copilului după 1 ianuarie 2006

Începând cu 1 ianuarie 2006, concediul pentru creșterea copilului este, de asemenea, considerat perioadă asimilată. Potrivit precizărilor Casei Județene de Pensii Alba, această perioadă este însă avută în vedere la calculul stagiului minim și al stagiului complet de cotizare contributiv, în condițiile prevăzute de legislația pensiilor.

Este important de precizat că, în ceea ce privește punctele de stabilitate, perioadele asimilate nu sunt considerate stagiu contributiv.

Aceeași perioadă, reguli diferite în funcție de an

Prin urmare, perioada în care o persoană a beneficiat de concediu pentru creșterea copilului nu are același regim juridic pentru toate generațiile. Modul în care aceasta este valorificată la pensie depinde de perioada în care a fost efectuat concediul.

Casa Județeană de Pensii Alba recomandă persoanelor interesate să verifice situația concretă a perioadelor de activitate și a celor asimilate, pentru a stabili exact modul în care acestea sunt valorificate la stabilirea pensiei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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