Calendar ortodox SEPTEMBRIE 2026: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, cele mai importante sărbători ale lunii

Prima zi din septembrie 2026 deschide noul an bisericesc în calendarul ortodox, marcând începutul unei perioade pline de semnificație spirituală.

Calendarul ortodox septembrie 2026 include o serie de sărbători importante, atât cu cruce roșie, cât și cu cruce neagră, dintre care cea mai de seamă este Nașterea Maicii Domnului.

Nașterea Maicii Domnului, cea mai importantă sărbătoare din septembrie

Pe data de 8 septembrie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai vechi și respectate sărbători din calendarul creștin. Este prima mare sărbătoare cu cruce roșie din noul an bisericesc și aduce în prim-plan începutul mântuirii neamului omenesc, prin venirea pe lume a celei care avea să-L nască pe Mântuitorul.

Această zi este prilej de rugăciune, participare la Sfânta Liturghie și, în multe regiuni din țară, de pelerinaj la mănăstiri și biserici închinate Maicii Domnului. În popor, sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mică.

Sărbători cu cruce neagră

Pe lângă marile praznice, calendarul ortodox septembrie 2026 cuprinde și numeroase zile marcate cu cruce neagră, dedicate sfinților și martirilor Bisericii. Aceste zile sunt prilej de pomenire și cinstire, chiar dacă nu sunt nelucrătoare.

Printre cele mai semnificative zile cu cruce neagră din septembrie 2026 se numără:

1 septembrie – Începutul anului bisericesc

5 septembrie – Sf. Proroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul

9 septembrie – Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana

13 septembrie – Sf. Cuv. Maria Egipteanca

17 septembrie – Sf. Mucenițe Pistis, Elpis și Agapia

23 septembrie – Zămislirea Sf. Proroc Ioan Botezătorul

26 septembrie – Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan

Aceste zile sunt marcate de slujbe speciale, acatiste și pomeniri ale sfinților, fiind momente potrivite pentru reflecție și întărire duhovnicească.

Calendarul ortodox septembrie 2026 aduce un început de toamnă cu multiple prilejuri de rugăciune, reculegere și întărire în credință. Este o lună care marchează atât începutul anului liturgic, cât și legătura profundă cu Maica Domnului și sfinții Bisericii.

Ce sărbători importante sunt în calendar ortodox septembrie 2026

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului

Nașterea Maicii Domnului este un praznic major, celebrat la 8 septembrie, și reprezintă una dintre cele patru mari sărbători ale Maicii Domnului în calendarul ortodox 2026.

14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci

Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie, comemorează descoperirea și glorificarea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena, în anul 326, precum și recâștigarea ei de către împăratul Heraclius în 628. Aceasta este o zi de post și rugăciune solemnă. În 2026, Înălțarea Sfintei Cruci pica într-o zi de luni și este dezlegare la ulei și la vin.

Ziua de 14 septembrie este considerată şi data care vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Calendarul popular consemnează această zi şi sub alte denumiri, cum ar fi Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui, și este considerată data ce vestește sfârșitul verii și începutul toamnei.

Calendar ortodox septembrie 2026

1 M † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol; Dreptul Iosua (Tedeum – Anul Nou bisericesc)

2 M Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului (Post)

3 J Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la M-rea. Stânișoara

4 V Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)

5 S Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul

6 D Pomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie;

7 L Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; Sf. Cuv. Casiana Imnografa; †) Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați

8 M (†) Nașterea Maicii Domnului

9 M Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic; Sf. Mc. Severian (Post)

10 J Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria

11 V Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul (Post)

12 S Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)

13 D Înainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian

14 L (†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Dezlegare la ulei și vin)

15 M †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. Larisei

16 M †) Sf. Cuv. Mărt. Sofian de la Antim; Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila (Post)

17 J †) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe – Ismail; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi

18 V †) Sf. Pr. Mc. Ilarion Felea; Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna (Post)

19 S Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)

20 D Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist

21 L Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona

22 M †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr. Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope

23 M Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia (Post)

24 J Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul

25 V Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)

26 S †) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Sf. Cuv. Platonida de la Argeș (fosta Despina Milița, soția voievodului); Dreptul Ghedeon

27 D †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia

28 L † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru

29 M Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia

30 M Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani (Post)

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