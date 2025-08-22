Cum s-a produs accidentul de pe DN 74, de la Bucium Cerbu: Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 80 de ani, din Zlatna, răniți după mașina în care se aflau s-a răsturnat

Cum s-a produs accidentul de pe DN 74, de la Bucium Cerbu

Vineri, 22 august 2025, în jurul orei 08.41, polițiștii din Abrud au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 74 A, pe raza comunei Bucium, a avut loc un accident rutier.

Potrivit IPJ Alba, din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat de 45 de ani, din Zlatna, în timp ce conducea un autoturism, pe sensul de mers Zlatna- Abrud, ar fi pierdut controlul asupra acestuia și s-a răsturnat, în afara părții carosabile.

În urma evenimentului, conducătorul auto și o femeie de 80 de ani, din Zlatna, pasageră în autoturism, au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

