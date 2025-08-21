Cum s-a petrecut accidentul de pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Două persoane rănite după ce un autotren a acroșat pe banda de urgență o autoutilitară pe care se afla un autoturism defect
Cum s-a petrecut accidentul de pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Două persoane rănite
Joi, 21 august 2025, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu victime.
Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș-Deva: 2 autoturisme și un autocamion, implicate
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 25 de ani, din județul Arad, în timp ce conducea un ansamblu rutier, pe autostrada A1, la kilometrul 321+ 200 de metri (n.a. pe raza localității Tărtăria), ar fi pierdut controlul asupra acestuia, ar fi pătruns pe banda de urgență și ar fi acroșat o autoutilitară pe care se afla un autoturism defect.
În urma impactului, autoutilitara s-a răsturnat pe o parte, în afara părții carosabile, iar o femeie de 38 de ani, din Timișoara, care se afla la volanul autoturismului a suferit leziuni corporale.
Atât femeia cât și barbatul de 25 de ani au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a transmis IPJ Alba.
Conform DRDP Timișoara, vehiculele implicate în accident sunt în afara carosabilului.
