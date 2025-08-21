Rămâi conectat

Curier Județean

Cum s-a petrecut accidentul de pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Două persoane rănite după ce un autotren a acroșat pe banda de urgență o autoutilitară pe care se afla un autoturism defect

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cum s-a petrecut accidentul de pe Autostrada A1 Sebeș-Deva: Două persoane rănite

Joi, 21 august 2025, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu victime.

Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș-Deva: 2 autoturisme și un autocamion, implicate

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, un bărbat de 25 de ani, din județul Arad, în timp ce conducea un ansamblu rutier, pe autostrada A1, la kilometrul 321+ 200 de metri (n.a. pe raza localității Tărtăria), ar fi pierdut controlul asupra acestuia, ar fi pătruns pe banda de urgență și ar fi acroșat o autoutilitară pe care se afla un autoturism defect.

În urma impactului, autoutilitara s-a răsturnat pe o parte, în afara părții carosabile, iar o femeie de 38 de ani, din Timișoara, care se afla la volanul autoturismului a suferit leziuni corporale.

Atât femeia cât și barbatul de 25 de ani au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a transmis IPJ Alba.

Conform DRDP Timișoara, vehiculele implicate în accident sunt în afara carosabilului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici. PROGRAMUL

Lucian Daramus

Publicat

acum 5 minute

în

21 august 2025

De

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici În perioada 22-31 august 2025, Sebeșul oferă locuitorilor săi un festival al verii, care va cuprinde evenimentele dedicate tuturor vârstelor orașului și valorilor culturale locale, tema pe care ne […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud: Când plouă, apa băltește pe teren

Lucian Daramus

Publicat

acum 30 de minute

în

21 august 2025

De

Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud: Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat, joi, 21 august 2025, că în urma petițiilor depuse la CNI, prin care a semnalat numeroasele nereguli existente la baza sportivă din Aiud, i-a adus la masa discuțiilor pe reprezentantul CNI și pe constructorul responsabil de edificarea […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE VIDEO | INCENDIU pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș: Probleme la compartimentul motor al unui autoturism în care se afla o familie cu 2 copii mici

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

21 august 2025

De

INCENDIU pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș: Probleme la compartimentul motor al unei mașini Incendiu la compartimentul motor al unui autoturism pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș.  Citește și: INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia „Secția de pompieri Aiud a intervenit, joi, 21 august 2025, în jurul orei 18.45, pentru stingerea unui incendiu pe […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR: De când se va face această modificare

Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR Paşapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include, începând cu...
Actualitateacum 3 ore

Noile tarife rutiere, aplicabile doar de la 1 iulie 2026: De ce a luat Guvernul această decizie

Noile tarife rutiere, aplicabile doar de la 1 iulie 2026 Guvernul a prorogat, joi, 21 august 2025, prin ordonanță de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei

23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări

Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări La doar 20 de ani, Daria...

Curier Județean

Curier Județeanacum 5 minute

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități distractive și sport pentru cei mici. PROGRAMUL

22-31 august 2025 | Zilele Municipiului Sebeș: Teatru, filarmonică, filme și muzică din filme, concerte, întâlniri culturale, vârstele orașului, activități...
Curier Județeanacum 30 de minute

FOTO | Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud: Când plouă, apa băltește pe teren

Deficiențe de execuție la baza sportivă construită prin CNI la Aiud: Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat, joi, 21...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei

Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Cosmin Matieș, antreprenor din Alba Iulia: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut

Cosmin Matieș: Turismul fără HoReCa este doar o carcasă fără conținut Ceea ce autoritățile par să ignore, tratând cu indiferență...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea