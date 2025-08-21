UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș-Deva: 2 autoturisme și un autocamion, implicate
ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș-Deva
Un accident rutier s-a produs joi, 21 august 2025, în jurul orei 16.00, pe Autostrada A1.
Citește și: UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe autostrada A1, în zona Balomir: O persoană DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autocamion
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km. 316, sens Sebeș-Deva.
În accident ar fi implicate 2 autoturisme și un autocamion.
Misiunea este in dinamică, revenim cu detalii”, a transmis inițial ISU Alba.
La fața locului au fost deplasate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
UPDATE, ISU Alba, ora 16.27: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.
Două persoane, conștiente, cooperante, sunt asistate medical la locul accidentului.
Fără persoane încarcerate.
foto: ISU Alba, Info Trafic Cugir Whatsapp
