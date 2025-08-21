UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș-Deva: 2 autoturisme și un autocamion, implicate

ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș-Deva

Un accident rutier s-a produs joi, 21 august 2025, în jurul orei 16.00, pe Autostrada A1.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km. 316, sens Sebeș-Deva.

În accident ar fi implicate 2 autoturisme și un autocamion.

Misiunea este in dinamică, revenim cu detalii”, a transmis inițial ISU Alba.

La fața locului au fost deplasate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE, ISU Alba, ora 16.27: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului.

Două persoane, conștiente, cooperante, sunt asistate medical la locul accidentului.

Fără persoane încarcerate.

foto: ISU Alba, Info Trafic Cugir Whatsapp

