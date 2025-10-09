Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII

Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției dosarelor pentru activitatea de voluntariat în cadrul instituției începând cu data de 10 octombrie 2025.

Activitatea de voluntariat în cadrul spitalului constă în desfășurarea de activități precum:

a) Ajutarea pacienților în menținerea independenței nevoilor deficitare

b) Activități de birotică, secretariat și arhivare, conexe organizării documentelor utilizate în practica medicală

c) Activități de colectare a deșeurilor, de igienizare și întreținere a spațiilor medicale

d) Suport în organizarea fluxurilor de probe biologice

e) Suport emoțional pentru pacienți și familiile acestora și organizarea de campanii privind sănătatea

f) Sprijin în elaborarea de materiale informative sau campanii medicale

g) Digitalizarea arhivelor și a documentelor ( scanare și încărcare în sistem )

h) Alte activități în sprijinirea serviciilor medicale și nemedicale.

Dosarele se depun la secretariatul instituției urmând apoi etapele cuprinse în Procedura operațională privind activitatea de voluntariat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia respectiv:

Prima etapă: Înscrierea voluntarului

(1) Solicitarea privind efectuare voluntariatului, împreună cu restul documentelor solicitate, vor fi depuse la Secretariatul spitalului.

A. DOSARUL DE ÎNSCRIERE trebuie să cuprindă următoarele documente:

• Solicitarea privind efectuarea voluntariatului;

• Act de identitate, în copie;

• Fișă de aptitudini eliberată de Medicul de medicina muncii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

• Declarație pe propria răspundere

• Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, nu a suferit o condamnare definitivă pentru o faptă penală sau este suspect/inculpat într-un asemenea dosar;

• Certificat de integritate,

• Cazier judiciar

• Diplome care să ateste calificarea profesională cerută pentru postul respectiv, în copie;

• Asigurare de malpraxis valabilă (pentru personalul medical);

• Certificat de membru valabil (pentru personalul medical);

• Aviz de liberă practică valabil (pentru personalul medical);

• CV Euro Pass.

Anexele se vor completa la depunerea dosarului la secretariat.

B. CONDIȚIILE DE APLICARE ALE VOLUNTARULUI:

*are vârsta minimă legală de 18 ani, sau, în cazul minorilor peste 16 ani, prezintă acordul reprezentantului legal;

*cunoaşte limba română scris şi vorbit;

*are capacitatea deplină de exerciţiu;

*are o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de organizaţia gazdă; starea de sănătate se probează cu certificate medicale sau alte documente;

*nu a fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra judeţului sau contra autorităţii, de fals, ori a unor fapte de corupţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

A doua etapă: Selecția voluntarului

(1) Dosarul voluntarului va fi analizat de către o comisie desemnată de către manager care va verifica dacă toate condițiile de aplicare pentru acea poziție sunt îndeplinite și dacă toate documentele solicitate au fost depuse; apoi se va realiza un interviu, conform planului de interviu întocmit de către comisie, în cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia persoanelor care doresc să efectueze voluntariatul.

(2) În situația în care voluntarul NU corespunde cerințelor poziției sau dosarul este incomplet, procesul de selecție încetează. În cazuri speciale, coordonatorul proiectului de voluntariat are posibilitatea să anunțe telefonic voluntarul în vederea completării dosarului.

(3) În situația în care voluntarul corespunde cerințelor poziției și dosarul este complet, coordonatorul proiectului de voluntariat fixează o zi de interviu, anunțând telefonic și voluntarul despre această dată.

(4) Comisia de interviu desemnată de către manager va face parte inclusiv coordonatorul proiectului de voluntariat, șeful secției/compartimentului respectiv și coordonatorul voluntarului.

(5) Spitalul are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condițiile prevăzute în statutul acesteia, în funcție de tipul de activitate desfășurată și cu respectarea principiului conform căruia desfășurarea voluntariatului se face cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității.

A treia etapă: Încheierea contractului de voluntariat și instruirea voluntarului

(1) Dacă în urma interviului voluntarul a fost selectat, Coordonatorul proiectului de voluntariat se va ocupa de încheierea contractului de voluntariat, iar după semnarea lui, un exemplar i se va înmâna voluntarului. Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă. Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului care conţine instrucţiuni cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

(2) Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

a.) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;

b.) dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;

c.) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

d.) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

(3) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:

a.) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fară remuneraţie;

b.) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

c.) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;

d.) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia;

e.) obligaţia de a anunţa în scris indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

(4) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale organizaţiei gazdă:

a.) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;

b.) dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia- gazdă;

c.) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d.) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

(5) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-gazdă:

a.) obligaţia de a asigura desfășurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

b.) obligaţia organizaţiei-gazdă de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinaţie. Voluntarul poate renunţa la cheltuielile de hrană, cazare şi transport printr-o declaraţie pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizaţiei-gazdă;

(6) Cu o copie a contractului de voluntariat și cu asigurarea de malpraxis pentru unitate medicală cu paturi – În cazul activităților medicale voluntarul se va prezenta la organizația profesională de care aparține (Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Colegiul Fizioterapeuţilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Biologilor din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România ș.a.), pentru obținerea avizului de liberă practică. Avizul de liberă practică astfel obținut va fi predat Coordonatorului proiectului de voluntariat înainte de începerea efectivă a activității de voluntariat.

A patra etapă: Desfășurarea activității propriu-zise

După finalizarea instructajelor, voluntarul poate începe activitatea propriu-zisă, urmând să primească de la coordonatorul proiectului de voluntariat un ecuson, pe care are obligația de a-l purta în timpul programului de activitate.

A cincea etapă: Finalizarea perioadei de voluntariat

La sfârșitul perioadei contractului de voluntariat, coordonatorul trebuie să evalueze activitatea voluntarului, completând în acest sens Fișa de evaluare a activității voluntarului și un Raport de activitate a voluntarului, urmând apoi eliberarea Certificatului de voluntariat.

