21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce posturi sunt vacante

ACCIDENT rutier la ieșirea din Câmpeni! Două autoturisme sunt implicate. Medicii intervin de urgență Un accident rutier s-a produs la ieșirea din Câmpeni spre localitatea Albac, pe drumul DN 75, astăzi, 1 octombrie, în jurul orei 16:20. Din primele informații, în evenimentul rutier sunt implicate două autoturisme, iar o persoană necesită îngrijiri medicale. Citește și: […]