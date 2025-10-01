21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce posturi sunt vacante
21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea mai multor posturi contractual vacante.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Posturi contractual vacante:
*1 post asistent medical principal generalist PL
*2 posturi de asistent medical generalist, PL
*8 posturi de asistent medical debutant generalist, PL
*5 posturi de infirmieră
*2 posturi de îngrijitoare de curățenie
*1 post registrator medical, M
*1 post registrator medical debutant, M
*1 post fiziokinetoterapeut debutant (S)
Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 15 octombrie 2025.
Relații suplimentare privind condițiile, actele necesare și bibligrafia se obțin de pe site-ul www.spitalalba.ro sau la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției nr. 23, Alba Iulia, județul Alba, Serviciul Resurse Umane și Relații cu Publicul, tel. 0258/820.825, int. 146.
